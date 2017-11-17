Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2017, 17:59 — ИА Регнум. Боевая подводная лодка San Juan военно-морских сил Аргентины пропала у берегов этой южноамериканской страны. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает пресс-служба ВМС Аргентины.

Martin Otero Подводная лодка San Juan ВМС Аргентины

Сообщается, что подлодка San Juan совершала переход из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плата. В какой-то момент подлодка перестала выходить на связь с командованием.

В зону последнего зафиксированного местоположения подлодки были отправлены корабли и самолеты ВМС Аргентины для обнаружения пропавшей субмарины.

«Мы следуем плану действий, согласно которому спустя определенный период времени отсутствия контакта подводной лодки с ее командованием или любым объектом на суше начинается предварительный поиск», — рассказал на экстренном брифинге представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Он отметил, что пока нет никаких данных о том, что могло произойти на борту подлодки.

«Возможно, они продолжают плавание, но из-за проблем с подачей электроэнергии нет связи», — предположил он.

Известно, что субмарина San Juan ВМС Аргентины является дизель-электрической подводной лодкой, построенной в Германии. В 1985 году она была включена в состав ВМС Аргентины. Подлодка длиной 66 метров развивает скорость до 25 узлов. Экипаж подлодки состоит из 33 человек.