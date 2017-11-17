Воронеж, 17 ноября, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Воронежский государственный аграрный университета имени Петра I лишен аккредитации по двум направлениям — «Образование и педагогические науки» и «Экономика и управление». Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Иванова Ирина (irenzya) Здание Воронежского государственного аграрного университета

Решение, как сообщается, принято по результатам ранее проведенных надзорным ведомством проверок.

Как сообщается, ВГАУ лишен государственной аккредитации по направлению «Образование и педагогические науки» (бакалавриат), а также «Экономика и управление» (специалитет, магистратура).

Какие именно претензии были к одному из крупнейших в ЦФО аграрному вузу, который в 2012 году отметил 100 лет со дня основания, не уточняется. Как сообщает Рособрнадзор, решение было принято после «проверки информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

Добавим, что государственную аккредитацию Воронежский государственный агроуниверситет проходил в 2015 году — срок ее действия шесть лет. В 2017 году в вуз было принято около 900 студентов.