Санкт-Петербург, 17 ноября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Российский кинематограф не окупается, поэтому кинематографистам приходится рассчитывать на государственные субсидии. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM режиссер Алексей Учитель в кулуарах Культурного форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Учитель

Накануне, выступая в ходе дискуссии, министр культуры России Владимир Мединский не согласился с тем, что в России сложные для деятелей искусств законы и отчетность. «Хотите получать бюджетные деньги — будьте готовы за них отчитываться. Не хотите отчитываться — не берите», — сказал министр.

Алексей Учитель признался, что без средств Минкультуры и Фонда кино на сегодняшний день российским кинематографистам не обойтись.

«Мы берём деньги, тщательно их планируем, отчитываемся. Кинематограф на сегодня не окупается в целом. Поэтому мы вынуждены пользоваться государственными деньгами. Спасибо государству, что оно дает их», — сказал Учитель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Учитель

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Также кинорежиссёр заявил о своей убежденности в невиновности театрального режиссера Кирилла Серебренникова, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами в особо крупном размере и находится под домашним арестом.

«Я убежден, что Серебренников не виновен. Надеюсь, это скоро выяснится. Потому что есть категории людей, которые любят свои произведения, которые они снимают или ставят на сцене, больше, чем самих себя», — заявил Алексей Учитель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Учитель

Напомним, в рамках дела 23 мая 2017 года у Серебренникова и в возглавляемом им «Гоголь-центре» прошли обыски. Задержали режиссера 22 августа, а 9 ноября Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру, автомобиль и банковские счета режиссера.

Театрального режиссера обвиняют в хищении 68 млн рублей из бюджета, которые были выделены в 2011—2014 годах на реализацию проекта «Платформа».

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