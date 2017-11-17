Москва, 17 ноября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В РФ продолжит расти число «диабетиков» и «сердечников», если власти не начнут регулировать содержание соли и сахара в конечных продуктах, попадающих на рынок. К такому выводу пришли участники круглого стола «Вопросы законодательного регулирования и общественного контроля в сфере потребления продуктов питания», прошедшего 17 ноября в здании ОП РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пирожные

«Сахар влияет на развитие очень большого количества заболеваний, — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из участников этого мероприятия, вице-президент некоммерческого фонда «Здоровый диалог» Алексей Осипов. — По этому поводу к нам часто обращаются люди, озабоченные проблемой потребления той или иной продукции, поскольку их рацион жёстко регламентирован врачами».

Вместе с тем он отметил, что разработка соответствующего закона требует очень глубокого изучения и участия всех заинтересованных сторон, в том числе и производителей. В немалой степени это связано с экономическими причинами.

«Сегодня, к примеру, есть ряд продуктов, при производстве которых обязательно используется йодированная соль, — напомнил Осипов. — Если мы сейчас жестким законом запретим или резко снизим использование такой соли, это может повлечь за собой уход с рынка определенных продуктов. Мы переживаем, что вследствие этого могут сократиться рабочие места, а это, в свою очередь, скажется на том, что бюджет недополучит налогов».

Однако он подчеркнул, что регламентация всё равно необходима, поскольку без нее число страдающих от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний продолжит расти. Закономерным образом, по словам Осипова, это повлечёт за собой расход бюджетных средств на лечение граждан и сокращение количества работоспособных людей.

С ним согласился первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес.

«Я к этой идее отношусь положительно, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Безусловно, за сахаросодержащими продуктами следует установить контроль. В первую очередь это касается всего того, что потребляет наша молодёжь: колы, жевательных резинок с высоким содержанием сахара, печенья и леденцов. Данная тема очень серьёзная. Молодые люди употребляют продукты (если эту смесь химии и сахара вообще можно назвать продуктами), хотя те изготовлены неизвестно как и неизвестно кем. Между тем диабет у нас продолжает оставаться серьёзной проблемой, несмотря на все успехи по борьбе с ним. В первую очередь защитить детей и подростков».

Напомним, что в РФ проблема борьбы с диабетом по-прежнему остаётся одной из наиболее актуальных, особенно на фоне того, что чиновники во многих регионах зачастую относятся к нуждам больных граждан с вопиющим равнодушием. К примеру, как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области дети не могли получить инсулиновые помпы, положенные им по региональной программе «Семья и дети Ярославии».

Закупочная процедура не состоялась, поскольку участие в конкурсе приняла только одна фирма, заявку которой признали не соответствующей условиям конкурса.

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Отмечалась острая нехватка инсулина и в Хабаровске. Инсулин в местные аптеки поступает, но его катастрофически мало и не хватает на всех. Больные граждане признались, что перебои с инсулином стали пугающей практикой. Чиновники от медицины объяснили ситуацию тем, что в крае неуклонно растёт заболеваемость диабетом, а на новых больных препарат не заказывали.

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В Новосибирской области же разбирательство вокруг нехватки льготного инсулина дошло до полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Как рассказала ИА REGNUM руководитель межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина, после вмешательства полпреда инсулин начал поступать в аптеки.

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В Севастополе ситуация не лучше. Там оказалась полностью разрушена система льготного лекарственного обеспечения. Отсутствуют необходимые жизненно важные препараты: тасигин, инсулин, препараты для лечения онкологии и заболеваний крови.

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