Петрозаводск, 17 ноября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Сити-менеджер столицы Карелии Ирина Мирошник сегодня, 17 ноября, вручила удостоверение внештатного советника главы Петрозаводска бывшему руководителю Карелии и экс-сенатору Сергею Катанандову.

Council.gov.ru Сергей Катанандов

Мэр обсудила с Катанандовым вопросы городского хозяйства, планы развития территории. Новый внештатный советник заверил, что поможет карельской столице развить побратимские связи с Кировским районом Санкт-Петербурга, а также упрочить связи с Северной столицей в целом, сообщает пресс-центр городской администрации.

Отметим, в начале ноября Сергей Катанандов был назначен специальным представителем города губернатором Петербурга. Таким образом, в текущем месяце это уже второе назначение для бывшего главы Карелии и члена Совета Федерации от исполнительной власти республики.

Напомним, Сергей Катанандов руководил Карелией с 2002 по 2010 годы, а после этого работал в Совфеде — вплоть до 25 сентября 2017 года.