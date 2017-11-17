Нижний Новгород, 17 ноября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Нижегородский школьник по вине своего одноклассника получил ножевое ранение прямо в школе. В настоящее время по данному факут организована доследственная проверка.

Maarten Van Damme Нож

Уже удалось установить, что утром 17 ноября в одном из кабинетов средней школы, расположенной в Приокском районе Нижнего Новгорода, один из учеников подставил на стул одноклассника острием вверх перочинный ножик.

Молодой человек не заметил ножа и сел на стул. В результате он получил ранение бедра и был экстренно госпитализирован, сообщили ИА REGNUM в СК РФ.

Медики оценивают состояние подростка как средней степени тяжести.

Следователи опрашивают учеников и педагогов; выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.