Москва, 17 ноября, 2017, 17:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава фонда «Центра стратегических разработок» (ЦСР) Алексей Кудрин обсудили стратегию социально-экономического развития России до 2024 года, сообщил 17 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Он сказал, что в Санкт-Петербурге Кудрин и Путин детально обсудили работу ЦСР по подготовке стратегии.

На вопрос журналистов о привлечении Кудрина к подготовке предвыборной программы Путина Песков сказал, что вопрос неуместен, так как президент еще ничего не говорил о своем участии в выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября 2017 года в интервью «Аргументам и фактам» Кудрин заявил, что правительство России исчерпало возможности выплаты пенсий населению и необходимо поднимать пенсионный возраст.

По его словам, для сохранения существующих пенсий необходимо отказаться от инвестиций в сфере образования, здравоохранения и развития инфраструктуры.

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