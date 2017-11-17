Москва, 17 ноября, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналисту Россияну Марковскую. Об этом сама Марковская сообщила журналистам сегодня, 17 ноября.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По словам Марковской, приказ о её назначении был подписан 15 ноября. Она также сообщила, что будет работать исключительно в должности пресс-секретаря Министерства обороны, а генерал-майор Игорь Конашенков останется в должности директора департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Напомним, недавно пресс-служба Минобороны РФ оказалась в центре скандала. 14 ноября на официальных аккаунтах российского военного ведомства в американских социальных сетях было опубликовано сообщение о том, что у российских военных есть доказательства того, что США прикрывают оставшиеся подразделения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии для того, чтобы сирийская армия и ВКС России их не уничтожили.

К этому сообщению были приложены скриншоты из компьютерной игры. В интернете сообщение Минобороны было воспринято с юмором. Военное ведомство поспешило заявить, что некий гражданский специалист, который отвечает за наполнение официальных аккаунтов Минобороны в социальных сетях, допустил ошибку. В отношении него проводится проверка.

Вскоре были опубликованы реальны кадры из Сирии, на которых видно, как колонны боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), беспрепятственно двигаются по территории, контролируемой США и их сателлитами. По сути американцы дают террористам коридор для эвакуации из зоны боевых действий и лишают ВКС РФ и сирийскую армию возможности добить террористов.

Что касается Марковской, то она родилась в 1991 году. Она окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем Марковская работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании «Владивосток», с 2015 года — корреспондент телеканала «Звезда».