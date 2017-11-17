Вильнюс, 17 ноября, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая сегодня, 17 ноября, принимает участие в саммите ЕС, где страны советуются, какие меры должен предпринять ЕС и страны-члены, борясь с социальной изоляцией, сокращая безработицу и гарантируя лучшие условия труда для граждан Евросоюза, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Грибаускайте.

Kevin Dooley Витрина магазина в Каунасе, Литва

По словам президента, социальная безопасность — это приоритет не только Литвы, но и всего ЕС. Более 23% всех жителей ЕС сталкиваются с риском нищеты и социальной изоляции, для обеспечения благополучия людей важны и усилия каждой страны, и усилия всего ЕС. По данным Eurostat, в Литве за гранью нищеты живёт треть населения.

В Гетеборге руководители главных учреждений ЕС подписали декларацию об укреплении социальных прав в ЕС. Это политическое соглашение, цель которого — на высшем уровне уделять больше внимания социальной безопасности во всем ЕС и стимулировать необходимые реформы в странах-членах. Для Литвы это означает возможность во время переговоров по вопросу новой финансовой перспективы ЕС стремиться к выделению большего количества средств из структурных фондов на социальные нужды.

Но, по словам главы страны, ЕС может только помочь решить проблемы нищеты, социальной изоляции, безработицы, потому что самая большая ответственность за благополучие людей ложится на плечи правительств.

«Поэтому политическая Гетеборгская декларация — это и призыв литовскому правительству не откладывать важные реформы в сферах образования, здравоохранения, гарантировать вовлечение лиц с ограниченными возможностями в рынок труда, завершить пенсионную реформу, усилить борьбу с тенью, повысить занятость путем устранения препятствий для мелкого и семейного бизнеса», — подчёркивает пресс-служба Грибаускайте, которая отмечает, что «уровень проживания 40% жителей Литвы все еще остается главной проблемой страны».