Калининград, 17 ноября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. В Калининграде определились с претендентами на участие в конкурсе на пост главы города. Как сообщили ИА REGNUM в горсовете, заявки подали семь человеков.

Maikl Kostyaev Здание администрации Калининграда

Первая заявка — от действующего главы Калининграда Александра Ярошука, который руководит городом последние десять лет. Кандидатура Ярошука было рекомендована политсоветом регионального отделения «Единой России».

Следующий региональный «тяжеловес» — бывший замглавы администрации Калининграда Александр Зуев, ушедший в отставку минувшим летом.

Документы в комиссию также подали два кандидата по фамилии Андреев. Это бывший заместитель главы администрации Балтийска Евгений Андреев и бывший чиновник Зеленоградского района Александр Андреев. Четвертый кандидат — депутат горсовета Калининграда от ЛДПР Дмитрий Виноградов.

Также на этот претендуют президент Фонда поддержки работников УМВД, спецслужб и военнослужащих «Слава» Вячеслав Иванов и конкурсный управляющий Арбитражного суда Калининградской области Андрей Спиркин.

Напомним, в 2017 году горсовет Калининграда отказался от прямых выборов главы города (полномочия Ярошука закончились в октябре 2017 года). По новым правилам, мэр самого западного областного центра России будет избираться тайным голосованием депутатов на следующие четыре года, совмещая обязанности с должностью главы администрации.

Голосование депутатов намечено на 29 ноября 2017 года.