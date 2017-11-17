Калуга, 17 ноября, 2017, 17:41 — ИА Регнум. В Калужской области в 2017 году планируется построить порядка 800 тыс. квадратных метров жилья, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прогноз министерства строительства и ЖКХ региона. Строительство запланировано в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё — гражданам России».

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области Новый дом

По данным ведомства, за 10 месяцев 2017 года в Калужском регионе введено в эксплуатацию более 687 тыс. квадратных метров жилья, что на 23% превышает уровень аналогичного периода 2016 года. На долю индивидуальных застройщиков приходится более 308 тыс. квадратных метров.

В Думиничском, Жуковском, Куйбышевском, Людиновском, Медынском и Хвастовичском районах план по вводу жилья в эксплуатацию уже выполнен. В Калуге и Обнинске плановый показатель будет выполнен к концу декабря 2017 года.

По объёму строительства жилых домов на тысячу населения Калужская область занимает третье место в Центральном федеральном округе и четвёртое — в Российской Федерации.

По данным минстроя области, отмечен рост потребительского спроса на дома и квартиры. Например, региональный рынок ипотеки вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За девять месяцев 2017 года жители области оформили 5,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 10,4 млрд рублей. При этом средняя процентная ставка по рублёвым ипотечным кредитам сократилась на 1,64 пункта и составила 10,86%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» была разработана Минстроем России в 2014 году. В неё включены направления и задачи, содержащиеся в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жильё — гражданам России». На реализацию подпрограмм и мероприятий госпрограммы в 2013—2020 годах в федеральном бюджете предусмотрены средства в объёме 577 млрд 934 млн 420,6 тыс. рублей.