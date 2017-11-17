Ярославль, 17 ноября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Ярославский водоканал готовится к масштабной реконструкции очистных сооружений. Предприятие объявило открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации на эти цели. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yvk.ru Очистные сооружения Ярославльводоканала

«Целью проведения этих работ является разработка проекта реконструкции очистных сооружений канализации, реализация которого позволит привести качество очищенных сточных вод в соответствие с установленными нормативами. В настоящее время городские очистные сооружения канализации технически не могут производить очистку смеси хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод до уровня нормативов рыбохозяйственного водоема», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Ярославльводоканал».

Стоимость проектных работ составляет 96 млн рублей. Реконструкция очистных сооружений велась и ранее. В 2014—2015 годах была произведена реконструкция третьей очереди очистных сооружений. В ходе нее, в частности, была построена установка по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. Это позволило улучшить очистку вод, однако лишь первая и вторая очередь пока не может обеспечить такое же качество.

Реконструкция, которая планируется сейчас, касается прежде всего первой и второй очередей очистных сооружений. Она предполагает в том числе строительство сооружений биологической очистки, строительство сооружений доочистки городских сточных вод на фильтрах, строительство сооружений ультрафиолетового обеззараживания.

Средства на сами работы по реконструкции сооружений планируется получить из федерального бюджета по программе «Чистая Волга».