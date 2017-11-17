Вильнюс, 17 ноября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя радиостанции LRT свой визит в Гетеборг на саммит ЕС, утверждала, что ложные новости, информационные и кибернетические войны становятся «проблемой всей Европы».

Иван Шилов ИА REGNUM «Мы обнаружили у наших границ Россию»

По ее словам, ложные новости приравниваются к «определенному виду неконвенционной войны», когда с помощью информационных и кибернетических атак предпринимаются попытки «дестабилизировать положение, подорвать доверие к Европе и правительствам отдельных стран».

Грибаускайте отметила, что меры этой дестабилизации испробованы не только в странах Прибалтики и на границе с Россией, от них «также пострадали Великобритания, Испания, Франция, Германия».

«Где-то пять лет назад только мы об этом говорили. На нас криво смотрели и думали, что мы перегибаем палку и придаем всему слишком большое значение», — пояснила президент. Но вместе с тем она отметила, что «Европа стала осознавать реальность информационных и кибернетических угроз не столько из-за усилий и предупреждений Литвы, сколько из-за реальных столкновений европейских стран с этими угрозами».

По словам президента, «опыт Литвы в контексте информационной войны и потоков ложных новостей необходим Европе». Страны ЕС, по словам Грибаускайте, могут «почерпнуть необходимый опыт в сфере борьбы с информационными угрозами разного характера».

«Сейчас многие страны смотрят на нас, учатся у нас и видят, что мы способны отразить эту информационную угрозу. Я рада, что наши СМИ стали примером для подражания, потому что они помогают бороться с ложными новостями», — сказала президент.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, литовские СМИ, с которых Грибаускайте призывает брать пример всему ЕС, в ежедневном формате и регулярно пишут о скором возможном нападении России на Литву, призывают готовиться к войне, пишут и публикуют репортажи о «нелояльной пятой колонне», «журналистскими расследованиями» называют материалы, в которых попросту травят всех, у кого есть отличное мнение на события, нежели у политической элиты.