Ереван, 17 ноября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Сергей Минасян назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Румынии (резиденция в Бухаресте). Документ опубликован сегодня, 17 ноября, на официальном сайте президента Армении.

Photolure Сергей Минасян

Другим указом президента Гамлет Гаспарян освобожден от должности посла Армении в Румынии и Черногории.

Сергей Минасян — аналитик по региональным и военным вопросам, долгие годы был заместителем директора Института Кавказа. В последнее время в армянской прессе появились публикации о том, что Ереван хотел назначить Сергея Минасяна на должность посла Армении в Грузии, однако грузинская сторона не дала агреман на назначение. По некоторым сведениям, в Тбилиси посчитали Минасяна «пророссийским» деятелем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным армянской прессы, Ереван предлагал на должность посла в Грузии кандидатуру политолога Сергея Минасяна, но Тбилиси отказал ему в агремане. Минасян будто бы занимает очень пророссийскую позицию. Интересно, но Институт Кавказа, где Минасян работал заместителем директора и руководителем отдела политических исследований, финансируется в основном из западных фондов.

Степень кандидата исторических наук Минасян получил в Национальной академии наук, степень доктора политических наук — в Институте исследований национальной безопасности министерства обороны республики Армении в 2013 году. В 1998 году закончил магистратуру факультета Международных отношений Ереванского государственного института. В 2010 году Сергей Минасян окончил Ереванскую школу политических исследований.

Следует отметить, что если в Тбилиси Минасяна ждала напряжённая работа, исходя из высокого уровня армяно-грузинских отношений, то в Бухаресте новый посол будет скорее в качестве туриста, принимая во внимание практически нулевой уровень армяно-румынских отношений.

Сергей Минасян на своей странице в фейсбуке отреагировал на назначение следующим образом:

«Я рад, что, годами занимаясь вопросами изучения международных отношений, в частности, европейской и евроатлантической политики, буду представлять Армению в стране, географически ближайшей к ЕС, а также являющейся одной из самых активных стран-членов НАТО в Черноморском регионе.

Наряду с тесными теплыми вековыми историческими связями с нашей страной, Румыния также является первой страной, с которой Армения еще 17 декабря 1991 г. установила дипломатические отношения. Не случайно также, что Армению в Румынии изначально представляли самые опытные и искусные дипломаты, что очень обязывает и требует большей ответственности.

Я тронут и благодарен всем за теплые слова и искренние пожелания».

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