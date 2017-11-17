Грозный, 17 ноября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Самый лучший отдых — это отдых там, где безопасно. Поскольку излюбленные европейские направления российских туристов, которые они традиционно выбирают на новогодние праздники, нынче небезопасны, отдыхать надо в тех регионах, власти которых могут обеспечить безопасность. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он призвал жителей России при составлении планов на новогодние каникулы обратить внимание на Чечню.

«Кто-то предпочитает выбрать Европу, и я хотел бы обратиться к россиянам, что сейчас в Европе время неспокойное, периодически происходят теракты», — написал Кадыров в Telegram, отметив, что атаки террористов планируются обычно в местах, где собирается много народу.

При этом Россия является, по мнению Кадырова, страной, где правоохранители и силовики «днем и ночью работают, чтобы защитить своих граждан».

«В борьбе с терроризмом — мы передовая страна. Мы несем ответственность не только за жизни своих граждан, но и за иностранных туристов», — пишет Кадыров, приглашая встретить Новый год в России.

В числе мест, которые достойны внимания, и Северный Кавказ, и Байкал, и Карелия, и Алтай, и Сочи, и многие другие, считает чеченский лидер, приглашая в первую очередь в Чечню — на озеро Кезеной-Ам, курорт «Серноводск-Кавказский», на Нихалоевские водопады.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни сообщал, что число иностранных туристов, приезжающих на отдых в Чечню, из года в год увеличивается. Так, в 2017 году рост туристического потока составил 15%. Среди гостей республики не только жители разных субъектов России, но и зарубежья, в том числе Китая, США, Японии, Франции, Германии, Кореи, Польши, Италии, Турции и других стран.

В 2016 году Чечню посетило 90 тыс.туристов. Кадыров заявил, что власти республики ставят цель превратить ее в один из туристических центров России.

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