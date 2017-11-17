Кадыров призвал граждан России отказаться от отдыха в Европе
Грозный, 17 ноября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Самый лучший отдых — это отдых там, где безопасно. Поскольку излюбленные европейские направления российских туристов, которые они традиционно выбирают на новогодние праздники, нынче небезопасны, отдыхать надо в тех регионах, власти которых могут обеспечить безопасность. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он призвал жителей России при составлении планов на новогодние каникулы обратить внимание на Чечню.
«Кто-то предпочитает выбрать Европу, и я хотел бы обратиться к россиянам, что сейчас в Европе время неспокойное, периодически происходят теракты», — написал Кадыров в Telegram, отметив, что атаки террористов планируются обычно в местах, где собирается много народу.
При этом Россия является, по мнению Кадырова, страной, где правоохранители и силовики «днем и ночью работают, чтобы защитить своих граждан».
«В борьбе с терроризмом — мы передовая страна. Мы несем ответственность не только за жизни своих граждан, но и за иностранных туристов», — пишет Кадыров, приглашая встретить Новый год в России.
В числе мест, которые достойны внимания, и Северный Кавказ, и Байкал, и Карелия, и Алтай, и Сочи, и многие другие, считает чеченский лидер, приглашая в первую очередь в Чечню — на озеро Кезеной-Ам, курорт «Серноводск-Кавказский», на Нихалоевские водопады.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни сообщал, что число иностранных туристов, приезжающих на отдых в Чечню, из года в год увеличивается. Так, в 2017 году рост туристического потока составил 15%. Среди гостей республики не только жители разных субъектов России, но и зарубежья, в том числе Китая, США, Японии, Франции, Германии, Кореи, Польши, Италии, Турции и других стран.
В 2016 году Чечню посетило 90 тыс.туристов. Кадыров заявил, что власти республики ставят цель превратить ее в один из туристических центров России.
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