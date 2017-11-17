Симферополь, 17 ноября, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В 2017 году Крым стал самым популярным направлением для отдыха россиян на ноябрьские праздники. По данным онлайн-систем поисков тура, он опередил Краснодарский край на 1,6% (44,11% поисковых запросов против 42,51%). Региональные власти считают, что такие показатели достигнуты благодаря развитию, в том числе, и событийного туризма. В частности, проведению в Крыму фестиваля молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест». Что еще Крым может предложить туристам в «низкий сезон»?

Анна Кумицкая ИА REGNUM Ноябрьские хризантемы в Крыму

Просвещение и оздоровление

Несмотря на то, Крым стал самым популярным направлением отдыха россиян на ноябрьские праздники, полуостров все ещё в большей степени ассоциируется с пляжным отдыхом. Об этом во время фестиваля «#Ноябрьфест» рассказал глава министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Сейчас одна из задач — привлекать туристов в Крым не только в то время, когда можно загорать и плавать в море, но и в «низкий» сезон — то есть поздней осенью, зимой и весной. Это позволит снизить цены на отдых. Однако пока на первое место выходят жалобы на стоимость перелета.

«На первое место во всех обращениях выходит стоимость перелета. Сейчас Крым — лидер по привлечению туристов на ноябрьские праздники. Наверно, благодаря и «#Ноябрьфесту», и другим мероприятиям, и относительно теплой погоде. Но стоимость перелета автоматически выросла. Это не только крымская проблема, внутрироссийское авиасообщение в целом достаточно дорогое. Но удивляет, что билет в Сочи при таком же плече перелета стоит на 20% дешевле, — рассказал Вадим Волченко. — Сейчас перед нами стоит серьезная задача, связанная со снижением стоимости отдыха в принципе. Мы, безусловно, связываем серьезные надежды с запуском моста, запуском трассы, нового терминала аэропорта. Зачастую действующий аэропорт не справляется. Он не может принимать борта большей вместимости, ограничено количество людей в зоне вылета и в зоне прилета. С новым терминалом с этой проблемой должно быть проще».

Задача снижения стоимости отдыха в целом может быть выполнена благодаря круглогодичной заполняемости гостиничных номеров, считают в министерстве.

«Если говорить о цене на номера, то нужно понимать, что есть понятие текущей себестоимости и текущей рентабельности. В Крыму она выше средней. В случае с рентабельностью по году — отели стараются выйти на средние 20−30−40%. Каков механизм решения этого вопроса? Круглогодичная заполняемость. Заполняемость в осенний, зимний, весенний периоды, которая позволяет ставить стоимость номера ниже, сохраняя рентабельность».

При этом главный акцент делается на развитии событийного, оздоровительного и историко-культурного туризма.

«Если мы говорим о конкурентных преимуществах, которые есть у Крыма, то здесь возникает историко-культурная составляющая, потому что такого количества заповедников, музеев, мест, где жили Чехов, Ахматова, Пушкин, Цветаева, Волошин и так далее, просто нет нигде в России, чтобы это было так сконцентрировано», — считает министр.

В то же время большие возможности открывает оздоровительный туризм.

«Санаторно-курортная часть — другая часть. Есть большое количество современных, качественных баз оздоровления. Есть санатории, которые сохранили традиции еще с советских времен, есть знаменитые сакские грязи, которыми лечится целый ряд заболеваний, даже те, которые в современном мире принято лечить хирургическим путем», — рассказал Вадим Волченко.

Но с другой стороны, речь идет не только о санаториях, которые готовы принять туристов в любое время года, но и о новых разновидностях оздоровительного туризма. К примеру, терренкур, набирающий популярность в мире. Это метод санаторно-курортного лечения заключается в дозированных физических нагрузках: ходьбе по ровной местности или восхождение в горы. Все происходит под наблюдением врачей.

«Это такой мягкий, полезный и приятный метод оздоровления. Крым для этого просто создан. Посмотрите на эти горы, там есть огромное количество доступных туристических маршрутов, есть сложнее, есть проще. Они доступны практически круглогодично, потому что зима здесь очень мягкая», — говорит Вадим Волченко.

Винными дорогами

Другая разновидность туризма, которая может в не меньшей мере увеличить поток, — событийный. Так, одним из главных мероприятий осени в Крыму стал фестиваль молодого вина и гастрономии «#Ноябрьфест», который прошел впервые. На нем была представлена продукция 15 винодельческих хозяйств. Они же открыли свои двери для бесплатных экскурсий и дегустаций. В итоге фестиваль в общей сложности посетили более 4,5 тысячи человек.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Фестиваль «#Ноябрьфест» посетили 4,5 тыс. человек

Главным итогом стала договоренность об открытии нового туристического маршрута — «Винные дороги». Маршрут сможет объединить неограниченное количество винодельческих предприятий Крыма и Севастополя. Программа может быть рассчитана на срок от нескольких дней до недели. За это время туристы могут основательно познакомиться с крымскими винодельнями и попробовать местную кухню.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Дегустация вина на фестивале «#Ноябрьфест»

Идея маршрута не новая — подобные программы существуют и в других странах мира, где развито производство вина. Но Крым для этого подходит идеально: размер полуострова позволяет посетить достаточно много заводов за несколько дней, а разнообразие отелей дает возможность выбора. Туристические компании уже восприняли идею на ура. Планируется, что маршрут будет запущен уже в 2018 году.

Сезон становится длиннее

Между тем, по данным представителей турбизнеса, сейчас Крым уже начинает отходить от классического пляжного отдыха.

«Год от года все лучше продаются многодневные туры, в том числе, и экскурсионно-познавательные, когда туристы смотрят природные, архитектурные и другие достопримечательности. Сейчас много маршрутов и программ, есть и для тех, кто в Крыму первый раз, и для тех, кто был уже у нас и видел основные достопримечательности. Кроме того, набирают обороты активные туры, в которые входят, к примеру, пешие походы или прогулки на байдарках», — рассказал директор туристического агентства «Солнечный Крым» Игорь Зенин.

При этом представитель турбизнеса отмечает, что «размытие» сезона заметно уже сейчас. К примеру, в случае с оздоровительным туризмом туры продаются круглогодично.

«Санатории, как были, так и есть, в Крыму — актуальные. Мы стремимся к тому, чтобы продавать санаторно-курортный сезон не только в высокий сезон, но и круглый год. Тенденция такая, что объемы, что касается нашей компании, за последние пару-тройку лет немного упали, но сезон размазывается. Это касается продаж для индивидуальных туристов. Раньше у нас активные продажи были, грубо говоря, с февраля по август, чтобы турист заехал в сентябре-октябре. Теперь мы работаем круглый год».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным за 10 месяцев 2017 года Крым принял около пяти миллионов туристов. По итогам 2016 года число приезжих составило 5,6 млн человек.