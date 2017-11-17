Киев, 17 ноября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Между Украиной и Венгрией набирает обороты политический скандал, который спровоцировал вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. В частности, венгерский чиновник заявил о необходимости предоставить венграм Закарпатской области Украины право на автономию. Примечательно, что за годы независимости венгерская община Закарпатья не была замечена в проявлениях сепаратизма, желании присоединиться к Венгрии или получить автономию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

В своем выступлении 15 ноября Шемьен заявил, что этнические венгры за границей, в том числе и на Украине, должны иметь право на автономию, гражданство и право голоса. Он сообщил, что правительство страны и гражданское общество придерживаются идеи предоставления венграм на Закарпатье гражданства якобы своей этнической родины, передает сайт правящей партии «Фидес».

"Венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от «Трианона» люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии», — сказал Шимьен.

По его словам, в соседних с Венгрией странах гражданство получили уже более 870 тыс. человек. При этом Будапешт проводит активную программу дошкольного образования для представителей своих меньшинств за рубежом.

Semjenzsolt.hu Жолт Шемьен

Вице-премьер Шимьен в очередной раз подверг критике украинский закон об образовании, утверждая, что в Закарпатье правительство Венгрии якобы сделало гораздо больше для социальной сферы, нежели Украина.

«Это касается материальной помощи врачам, учителям, обеспечения бесплатного питания для детей младшего возраста, доставки вакцин», — рассказал Шемьен.

В свою очередь, 17 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что не позволит другим странам вести разговор с Украиной «в тоне шантажа». Премьер заверил, что Украина «полностью обеспечивает права национальных меньшинств».

«Мы толерантная, демократическая страна. Мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств, но надо помнить, что это — Украина и наш родной язык — украинский. Он нуждается в почете и уважении абсолютно всех граждан Украины. И мы как большая европейская 45-миллионная страна никому не позволим разговаривать с нами в тоне шантажа», — сказал Гройсман, выступая в Раде.

По его словам, подобной позиции придерживаются парламент, президент и правительство.

«Мы дружные и демократические, но уважайте нас, потому что мы уважаем всех остальных наших друзей, партнеров и соседей», — добавил Гройсман.

В свою очередь, 17 ноября на странице в Фейсбуке директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича был размещен комментарий украинской журналистки Татьяны Шпайхер, которая раскритиковала политику стран — соседей Украины.

«Наши соседи понемногу снимают маски и идут в наступление … и дело не в языке или истории, дело в территории. Не надо жить в иллюзиях, а принять эту новую реальность и как страна выжить в ней и сохранить территориальную целостность!» — призвала Шпайхер.

При этом директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук опубликовал карту Европы, на которой страны — соседи Украины подписаны словом «враги».

Эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров призвал украинские власти не идти на уступки Будапешту.

«Не думаю, что Венгрия способна влиять на внутриполитические процессы в Украине, но все нацменьшинства смотрят на ситуацию с венграми. Венгры вырвались вперед, взяли себе вот это знамя и пытаются таким образом выбить для себя максимальные права. Остальные меньшинства просто наблюдают. Я боюсь, что это может вызвать эффект домино», — сказал Бузаров в эфире ObozTV.

Он призвал обратить внимание на то, что сам вопрос об образовании больше поднимается руководством самой Венгрии, чем венгерской общиной на Украине.

«Говоря о Венгрии, мы здесь видим более действенное участие руководства страны, и пока относительную пассивность венгерской общины. Пока украинским венграм не выгодно драматизировать ситуацию. У них есть соответствующие представители в Верховной раде, поэтому они пока будут аккуратны. Они тоже в курсе того, как действует премьер-министр Венгрии», — рассказал Бузаров.

Uzhgorod.in Памятник Шандору Петефи в Ужгороде

Кроме того, 17 ноября губернатор Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль пояснил инцидент с одеванием футболки на памятник Шандору Петефи в Ужгороде. Чиновник назвал произошедшее «детской шалостью».

Напомним, 14 ноября неизвестные надели на памятник Петефи футболку.

«На самом деле это обычная детская шалость, которая не имеет к политике никакого отношения. Нарушителей нашли благодаря записям камеры наружного наблюдения. Оказалось, что это шестеро детей (две девочки и четверо ребят) от 10 до 15 лет, жители Ужгорода. Большинство из так называемых проблемных семей», — сказал Москаль, передает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что дети увидели на площади Петерфи выброшенную рабочую футболку и решили надеть ее на памятник. Правоохранители провели с нарушителями и их родителями профилактическую беседу, они извинились.

Шандор Петефи — это венгерский поэт, один из руководителей революции в Венгрии (1848—1849 гг.). Памятник поэту в Ужгороде выполнен из бронзы. Он предстает перед жителями в полный рост, с саблей и в форме революционера.

Как сообщалось, ранее Венгрия заявила об отказе поддерживать сближение Украины с Евросоюзом, пока Киев не изменит закон об образовании. Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что во время встречи со своим венгерским коллегой разъяснил детали документа, против которых выступает Будапешт.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная рада Украины приняла закон Украины № 2145-VIII «Об образовании». Позже его подписал президент Петр Порошенко. Предостережения против изменения украинского законодательства высказали Венгрия, Румыния, Болгария, Россия и Молдавия. Закон обязал все государственные школы вести обучение только на украинском языке. При этом документ не запрещает учащимся дополнительно изучать другие языки.