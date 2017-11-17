Киев, 17 ноября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Между Украиной и Венгрией набирает обороты политический скандал, который спровоцировал вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. В частности, венгерский чиновник заявил о необходимости предоставить венграм Закарпатской области Украины право на автономию. Примечательно, что за годы независимости венгерская община Закарпатья не была замечена в проявлениях сепаратизма, желании присоединиться к Венгрии или получить автономию.

Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Гройсман

В своем выступлении 15 ноября Шемьен заявил, что этнические венгры за границей, в том числе и на Украине, должны иметь право на автономию, гражданство и право голоса. Он сообщил, что правительство страны и гражданское общество придерживаются идеи предоставления венграм на Закарпатье гражданства якобы своей этнической родины, передает сайт правящей партии «Фидес».

"Венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к этому, чтобы после сотни лет репрессий от «Трианона» люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии», — сказал Шимьен.

По его словам, в соседних с Венгрией странах гражданство получили уже более 870 тыс. человек. При этом Будапешт проводит активную программу дошкольного образования для представителей своих меньшинств за рубежом.

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Жолт Шемьен

Вице-премьер Шимьен в очередной раз подверг критике украинский закон об образовании, утверждая, что в Закарпатье правительство Венгрии якобы сделало гораздо больше для социальной сферы, нежели Украина.

«Это касается материальной помощи врачам, учителям, обеспечения бесплатного питания для детей младшего возраста, доставки вакцин», — рассказал Шемьен.

В свою очередь, 17 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что не позволит другим странам вести разговор с Украиной «в тоне шантажа». Премьер заверил, что Украина «полностью обеспечивает права национальных меньшинств».

«Мы толерантная, демократическая страна. Мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств, но надо помнить, что это — Украина и наш родной язык — украинский. Он нуждается в почете и уважении абсолютно всех граждан Украины. И мы как большая европейская 45-миллионная страна никому не позволим разговаривать с нами в тоне шантажа», — сказал Гройсман, выступая в Раде.

По его словам, подобной позиции придерживаются парламент, президент и правительство.

«Мы дружные и демократические, но уважайте нас, потому что мы уважаем всех остальных наших друзей, партнеров и соседей», — добавил Гройсман.

В свою очередь, 17 ноября на странице в Фейсбуке директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича был размещен комментарий украинской журналистки Татьяны Шпайхер, которая раскритиковала политику стран соседей Украины.

«Наши соседи понемногу снимают маски и идут в наступление … и дело не в языке или истории, дело в территории. Не надо жить в иллюзиях, а принять эту новую реальность и как страна выжить в ней и сохранить территориальную целостность!» — призвала Шпайхер.

При этом директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук опубликовал карту Европы, на которой страны соседи Украины подписаны словом «враги».

Эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров призвал украинские власти не идти на уступки Будапешту.

«Не думаю, что Венгрия способна влиять на внутриполитические процессы в Украине, но все нацменьшинства смотрят на ситуацию с венграми. Венгры вырвались вперед, взяли себе вот это знамя и пытаются таким образом выбить для себя максимальные права. Остальные меньшинства просто наблюдают. Я боюсь, что это может вызвать эффект домино», — сказал Бузаров в эфире ObozTV.

Он призвал обратить внимание на то, что сам вопрос об образовании больше поднимается руководством самой Венгрии, чем венгерской общиной на Украине.

«Говоря о Венгрии, мы здесь видим более действенное участие руководства страны, и пока относительную пассивность венгерской общины. Пока украинским венграм не выгодно драматизировать ситуацию. У них есть соответствующие представители в Верховной раде, поэтому они пока будут аккуратны. Они тоже в курсе того, как действует премьер-министр Венгрии», — рассказал Бузаров.

Uzhgorod.in
Памятник Шандору Петефи в Ужгороде

Кроме того, 17 ноября губернатор Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль пояснил инцидент с одеванием футболки на памятник Шандору Петефи в Ужгороде. Чиновник назвал произошедшее «детской шалостью».

Напомним, 14 ноября неизвестные надели на памятник Петефи футболку.

«На самом деле это обычная детская шалость, которая не имеет к политике никакого отношения. Нарушителей нашли благодаря записям камеры наружного наблюдения. Оказалось, что это шестеро детей (две девочки и четверо ребят) от 10 до 15 лет, жители Ужгорода. Большинство из так называемых проблемных семей», — сказал Москаль, передает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что дети увидели на площади Петерфи выброшенную рабочую футболку и решили надеть ее на памятник. Правоохранители провели с нарушителями и их родителями профилактическую беседу, они извинились.

Шандор Петефи — это венгерский поэт, один из руководителей революции в Венгрии (1848—1849 гг.). Памятник поэту в Ужгороде выполнен из бронзы. Он предстает перед жителями в полный рост, с саблей и в форме революционера.

Как сообщалось, ранее Венгрия заявила об отказе поддерживать сближение Украины с Евросоюзом, пока Киев не изменит закон об образовании. Глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что во время встречи со своим венгерским коллегой разъяснил детали документа, против которых выступает Будапешт.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная рада Украины приняла закон Украины № 2145-VIII «Об образовании». Позже его подписал президент Петр Порошенко. Предостережения против изменения украинского законодательства высказали Венгрия, Румыния, Болгария, Россия и Молдавия. Закон обязал все государственные школы вести обучение только на украинском языке. При этом документ не запрещает учащимся дополнительно изучать другие языки.