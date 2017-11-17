Ярославль, 17 ноября, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Ярославский футбольный клуб «Шинник» теперь домашние матчи будет проводить в родном городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Губернатор побывал на запасном поле

17 ноября губернатор Дмитрий Миронов осмотрел реконструированное запасное поле на стадионе «Шинник». По результатам интернет-голосования, проведенного футбольным клубом, оно получило название «Малая арена «Шинник».

До недавнгего времени ярославские футболисты проводили свои домашние игры в первенстве ФНЛ в Костроме, поскольку основной стадион «Шинника» ремонтируется к чемпионату мира по футболу.

Из областного бюджета на реконструкцию запасного поля было выделено 20 миллионов рублей. В процессе торгов значительная часть средств, около 6 миллионов, была сэкономлена и возвращена в казну региона.

По результатам интернет-голосования, проведенного футбольным клубом, поле получило название «Малая арена «Шинник». Пока идут работы на основном поле, ярославская команда будет проводить свои домашние игры в чемпионате ФНЛ именно здесь. Уже завтра, 18 ноября, на этой площадке «Шинник» встретится с нижегородским «Олимпийцем».

Поле соответствует всем требованиям Российской футбольной лиги. Оно оборудовано системой подогрева и дренажа, и это позволит проводить игры и тренировки круглый год. Покрытие заменено полностью. Предусмотрено около 3 тысяч мест для болельщиков, проход на стадион оборудован новой системой безопасности.

Здесь будут проходить и тренировки спортсменов центра по подготовке юных футболистов «Шинника».