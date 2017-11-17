Севастополь, 17 ноября, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Совет Федерации России создаст рабочую комиссию для урегулирования с министерством обороны РФ вопросов приватизации квартир в Севастополе отставникам Черноморского флота. Об этом говорилось на заседании штаба ОНФ при участии актива жителей домов, сенатора от Севастополя и представителей военного ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так называемый «московский квартал» из 18 многоквартирных домов в Севастополе был построен в годы юрисдикции Украины. Служебное жилье предназначалось для семей военнослужащих Черноморского флота, строительство велось мэрией Москвы за счет средств Минобороны. Однако после воссоединения Севастополя с Россией военным пенсионерам было отказано в приватизации и заключении договора соцнайма.

Квартиры были «расслужеблены», люди начали получать предписания о выселении. Квартиры находятся в федеральной собственности, и правом распоряжаться обладает департамент имущественных отношений Министерства обороны, отметил военный прокурор Дмитрий Свиридов.

На военнослужащих РФ на территории Украины не распространялось постановление правительства РФ о передаче в собственность занимаемого жилья, говорит офицер-запаса Сергей Крыжановский. В соглашении между правительствами России и Украины о разделе имущества ЧФ согласования по жилому фонду «Московского квартала» не производились.

«После вхождения Крыма и Севастополя в состав России органы МО РФ, которым были переданы в управление наши квартиры, отказывались передавать их в собственность», — сказал Крыжановский.

Теперь решениями судов военные пенсионеры лишены права на приватизацию жилья, в котором они проживают много лет.

«Эта проблема касается интересов двух тысяч человек. Потому что Министерством обороны было построено 38 таких домов. Но списки жильцов надо синхронизировать. 238 человек числится в списке Минобороны, а в инициативной группе военных пенсионеров сейчас 294 человека», — сказал ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Немцев.

По его мнению, есть два пути решения проблемы. Первый — передать дома на баланс города, а затем оформить права собственности на квартиры живущим там людям. Он отметил, что в июне 2015 года предпринята попытка издать постановление правительства Севастополя, но, к сожалению, «это всё затормозилось, поскольку департаментом имущества Минобороны не были утверждены списки жителей».

Второй путь — передача министерством обороны квартир непосредственно жителям. Именно такой механизм разрешения сложной ситуации поддерживает сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Она сообщила, что после обращения к Валентине Матвиенко создана рабочая группа комитета по Конституционному законодательству. К решению проблемы планируют подключить второго сенатора от Севастополя, вице-адмирала и экс-заместителя командующего ЧФ Валерия Куликова и представителей комитета по обороне.

«Мое видение: прецедент таков, что в рамках действующего законодательства этот вопрос неразрешим. Нужно отыграть ситуацию, и специальным законодательным актом передать квартиры в собственность людей. Это наименее травмирующее решение», — сказала Тимофеева.

«Самый приемлемый сейчас вариант — принимать решение на уровне Минобороны. Да, можно передать городу, тогда необходимо будет заключать договор соцнайма с учетом жилищного кодекса. Но для этого нужны условия — человек должен быть признан нуждающимся, а передать напрямую нельзя — нет механизма», — подчеркнул начальник первого отдела Южрегионжилья Алексей Михайлов.