Махачкала, 17 ноября, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В столице Дагестана в скором времени может появиться новый транспорт. Поменять старые маршрутки на новые комфортабельные автобусы предложил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Васильев. Об этом он заявил на международной научно-практической богословской конференции в Махачкале, передает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутки

Васильев отметил, что автобусы, которые ездят по городским маршрутам, старые, некоторые из них произведены еще на заводе РАФ. Ездить на них небезопасно, поэтому от них надо отказаться. Отметив, что владельцы маршруток вряд ли оценят действия властей, так как без работы останутся тысячи водителей, Васильев заявил, что эти непопулярные меры все-таки придется предпринять, так как, если случится авария с таким старым автобусом, в первую очередь люди спросят с властей, почему они допустили транспортное средство на маршрут.

Также Васильев подчеркнул, что от деятельности перевозчиков в казну не поступает денег, так как они не платят даже налогов.

«Эти деньги расходятся. Так было, к этому привыкли. На это живут семьи, я хорошо понимаю. Вот эти тысячи машин — они кормят семьи. И если сейчас вот сразу взять и навести порядок и пустить современные, исправные, красивые автобусы, то эти люди потеряют работу. И их семьи нас не поймут. Но я не могу допускать и дальше: я обязан наводить порядок», — рассказал о проблеме врио главы республики.

Вопросы транспортной системы города Махачкалы Владимир Васильев обсудил с генеральным директором ОАО «Третий парк» из города Санкт-Петербурга Кириллом Дьяковским 15 ноября. Предприятие, как следует из материалов его официального сайта, работает в северной столице с 1960 года, является самым крупным негосударственным перевозчиком Санкт-Петербурга, имеет помимо головного предприятия четыре крупных филиала в разных районах города.

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Напомним, в декабре 2014 года Дагестан получил субсидии в размере около 440 млн рублей на закупку автобусов и техники ЖКХ, работающих на газе. Для Махачкалы было приобретено 60 автобусов НЕФАЗ вместимостью по 100 человек. Между тем в этом же году сообщалось, что число маршруток в Махачкале значительно сократилось. Если в начале 2015 года их было около четырех тысяч, то в конце осталось около 2,5 тыс. машин. По словам водителей, перевозки оказались нерентабельными из-за повышения цен на топливо, расходов на регулярный ремонт транспорта, а также из-за плохого состояния дорог.

В 2015 и 2016 году водители маршруток проводили забастовки из-за повышения стоимости так называемого путевого листа, который водители получают в муниципальной транспортной компании и из-за сложностей с разрешением на установку газобалонного оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на все-таки достаточно большое число маршруток в столице Дагестана, город испытывает транспортные проблемы. Жители ряда районов жалуются на большие временные промежутки между рейсами, на высокие, по их мнению, цены на проезд, которые не соответствуют качеству оказываемых перевозчиками услуг.

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