Калуга, 17 ноября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, состоялось внеочередное заседание Городской думы Калуги. Депутаты согласовали проект постановления губернатора Калужской области «Об установлении предельных индексов изменения размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, для областного центра проект постановления губернатора предусматривает предельный индекс изменения платы 0% с 1 января 2018 и 12% с 1 июля 2018 года.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Внеочередное заседание Городской думы Калуги 17 ноября 2017 г

Вместе с тем рост тарифа на 12% предусмотрен только для котельной бывшей фабрики «Калита», отапливающей два пятиэтажных дома по улице Тарутинской, в которых проживают 312 человек. Рост тарифов на отопление для МУП «Калугатеплосеть» планируется с 1 июля 2018 года в пределах 4,2%, для ООО «Квадра» — 5%, для КЗТА — 7%. Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение предусмотрен в размере 5%, на электричество — 3,6%, на газ — 3,4%. Сохраняются все меры социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан. Были внесены изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. В программу приватизации дополнительно включается нежилое двухэтажное здание площадью 391 кв. м., расположенное по адресу ул. Кутузова, д.19 — «Дом Билибиных».

Ранее депутаты Городской думы выступили против продажи данного объекта через муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа». По предложению депутатов объект культурного наследия — «Дом Билибиных» был выведен из хозяйственного ведения муниципального предприятия, подготовлена необходимая документация для продажи его на открытом аукционе.

По словам начальника управления экономики и имущественных отношений Алексея Дулишковича, в настоящее время ряд предпринимателей выразили готовность принять участие в аукционе. Сам памятник находится в аварийном состоянии после пожара, требуется срочное проведение работ по реконструкции здания. В городском бюджете нет средств для проведение реконструкции дома, в связи с чем было принято решение включить объект в план приватизации. Продажа Дома Билибиных будет проводиться в ходе открытого аукциона, инвестор будет обязан провести реконструкцию здания и соблюдать все охранные обязательства.

Также депутаты согласовали ряд сделок муниципальным предприятиям.

МУП «Управление калужского троллейбуса» была согласована сделка по выбору поставщика на поставку топлива на сумму 5,9 млн. рублей. Муниципальному предприятию «Калужские городские коммунальные электрические сети» была согласована сделка по предоставлению займа футбольному клубу «Калуга» в размере 2 миллионов рублей под 10%. МУП «Стадион Центральный» была согласована сделка, предусматривающая передачу всего имущественного комплекса предприятия в собственность министерства строительства и ЖКХ Калужской области для последующей передачи застройщику. На месте стадиона «Центральный» планируется строительство спортивного комплекса стоимостью порядка 4 млрд. рублей.