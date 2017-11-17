Сургут, Югра, 17 ноября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. В Югре тех, кто не желает покидать балки, будут выселять через суд. Подобная практика в регионе уже имеется, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Некоторые жители Сургутского района не хотят покидать балки, так как недовольны размером компенсации, которую они могут получить по муниципальной программе. Неприспособленных для проживания строений в районе 227. Жители 137 балков Сургутского района согласились получить компенсацию за «деревяшку». Но есть «отказники». Правительство Югры выделило району на эти цели около 430 млн рублей. У людей осталось полтора месяца на подготовку документов. Неосвоенные 80 млн рублей придётся вернуть в региональный бюджет. Поэтому власти торопят сограждан с определением: получить деньги или остаться без крыши над головой. Ведь программа не долгоиграющая, больше денег на эти цели выделяться на будет.

На одиноко проживающего человека приходится 1,7 млн рублей. Это минимальная сумма. Семьи получают больше. Нужно прийти, написать заявление, но 45 семей не выразили своего мнения, а некоторые вообще против переезда.

«Миллион восемьсот — это черновая отделка, получается. Если бы это было хотя бы лет 15 назад, когда мы ещё работали, тогда мы могли бы как-то платить, оформить кредит, работать», — заявила отказница-пенсионерка ГТРК «Югории», поясняя свое немощное финансовое и физическое состояние для ремонтов и обустройства нового жилья.

По условиям муниципальной программы, люди могут реализовать полученную компенсацию лишь в ХМАО. В мэрии Сургутского района поясняют, что суммы компенсации хватит на приобретение квартиры.

«Я у них спрашиваю: а вы продадите за эту сумму ваш балок кому-то? Они говорят: нет. Я говорю: так почему вы не хотите воспользоваться, ведь у вас будет новое капитальное жильё, более того, вы можете и на вторичном рынке купить, оно по стоимости, может, где-то и ниже. Вы переезжаете в капитальное жильё и вправе дальше состоять в очерёдностях по улучшению жилищных условий, если вы в ней когда-то состояли», — поясняет ГТРК «Югории» заместитель главы администрации Сургутского района Юлия Маркова.

К тем, кто оформили балки в собственность и не хотят переезжать, законодательно меры по выселению применить невозможно. Таких в районе 35 семей, и они доказали в суде пригодность своих «вагончиков» для житья. Но остальные фактически находятся в неприспособленных для проживания помещениях. Их выселят без уговоров, и им за собственный счёт придется сносить свой вагончик, сообщают в мэрии Сургутского района. Судебная практика в Югре в данном моменте наработана.

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Напомним, проблема балков Югры зазвучала в федеральной повестке после обращения жительницы Нягани к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии 15 июня 2017 года. Вагон-городки появились в Югре во времена активного освоения северных месторождений. Предполагалось, что вагончики, «деревяшки» или, как их еще называют, «балки» — временное жилье до строительства капитальных домов. Но в советское время не все получили квартиры. После приватизации нефтяной отрасли люди должны были решать свои жилищные проблемы в основе своей самостоятельно. Программа переселения из аварийного и ветхого жилья на балки не распространяется, так как «деревяшки» считаются неприспособленными для жилья, самовольно возведенными строениями. Автономный округ после прямой линии с президентом ускорился в решении «балочной» проблемы. До мая 2017 года количество неприспособленных для проживания строений в Югре сократилось на 43,2%, в половине муниципалитетов Югры на сегодняшний день балков нет. Правительство Югры ставит задачу закрыть проблему балочного фонда к 2020 году.