Москва, 17 ноября, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Рынок энергоносителей выглядел спокойным 17 ноября, пока не «проснулись» представители Саудовской Аравии, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

the3cats Нефть

Они сообщили, что Россия должна поддержать предложение о продлении соглашения ОПЕК+, несмотря на все очевидные преимущества отсутствия консенсуса в данном случае.

«Если раньше нефть продавали на слухах, что Москва откажется поддержать продление соглашения после марта 2018 года, то сейчас сырье покупают на слухах ровно противоположных», — пояснила эксперт.

Баррель североморского сорта Brent стоит сейчас $62,08 (+1,2%). Нефть бодро отходит от двухнедельного минимума. За «бочку» WTI предлагают $56,22 (+1,5%).

«Покупки в черном золоте только начались, потому не исключено, что текущие ценовые уровни по нефти — далеко не предел», — отметила Бодрова.

Как заявил сегодня министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, уже 30 ноября в Вене ОПЕК объявит о сроках продления соглашения по снижению добычи и заморозке нефти, и Россия поддержит это предложение. Такие выводы политик делает из проведенных консультаций.

«Стоит напомнить, что Саудовской Аравии очень нужна поддержка российской стороны в этом вопросе. Однако официально позиции Москвы давно не озвучивалось, что наводит на мысли о вариантах развития событий и несколько нервирует рынки», — считает эксперт.

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