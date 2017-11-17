Москва, 17 ноября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Подмосковья 18 ноября планируют собраться на массовую акцию у администрации президента РФ, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель инициативной группы обманутых дольщиков ЖК Белая дача Наталья Сычева. Цель акции — передача обращений президенту России Владимиру Путину с жалобой на представителей власти, которые затягивают процесс поиска нового инвестора.

Наталья Сычева Обманутые дольщики Подмосковья регулярно проводят пикеты

Так, обманутые дольщики из микрорайона «Белая дача» в Котельниках обращаются к президенту с просьбой проконтролировать предоставление им материалов по итогам проверок деятельности ООО «Стройфит» и ООО «СолидСтройГрупп», которые провели Минстрой Московской области и ГУ Госстройнадзор МО, и процесс формирования обещанной дорожной карты, подписание которой должно состояться до конца ноября 2017 года. Также они надеются на проверку эффективности работы властных структур над своевременной реализацией законного права на оплаченное жильё.

В акции примут участие обманутые дольщики из Котельников и других районов Подмосковья, поскольку, как заявляют участники акции, регион лидирует по числу жертв долевого строительства.

16 ноября возле бюро пропусков у здания правительства Московской области в Красногорске прошла первая часть акции, которая, однако, не принесла ожидаемых результатов, утверждают дольщики. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв не смог пообщаться с пострадавшими жителями и им сообщили, что решения по «Белой даче» пока нет, а строительный час, на котором должны были принять обещанное решение, вновь не проведён. Принятие решения перенесли на 20 ноября 2017 года.

«Сроки переносятся постоянно, процесс начинается заново, но он неконтролируемый и непрозрачный. Никто из присутствующих вчера не смог ответить, когда будут достроены дома, будут ли они вообще внесены в реестр проблемных объектов. Первая половина акции прошла неудачно, и дольщикам не удалось получить ответы на вопросы, пообщаться с губернатором напрямую, поэтому было принято решение массово пойти в приёмную администрации президента и подать обращение, что федеральные законы не работают, 214, в частности, и не соблюдаются указы президента», — заявила Наталья Сычева.

Представитель инициативной группы ЖК «Белая дача» Наталья Линкевич заявила корреспонденту ИА REGNUM, что ситуация с долгостроем не движется с мёртвой точки, причём определённая часть дольщиков форсирует заведение уголовного дела на застройщика. Это, в свою очередь, грозит арестом имущества и переходом дольщиков в статус пострадавших, когда государство не сможет оказать помощь в соответствии с 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»).

«Ходили в Минстрой на этой неделе, у нас был массовый поход, пока результата нет. Нас всё также кормят «завтраками», социальная напряженность растёт, люди уже самостоятельно выходят на улицы. Самое плохое, что у нас сейчас идёт определёнными дольщиками форсирование уголовного дела на нашего застройщика. Как вариант, по уголовному делу возможен арест имущества, что помешает входу нового инвестора в наш долгострой. Мы обращались к 10 юристам, в том числе Минстроя, и никто не может дать однозначного ответа, как скажется арест имущества, будет или не будет. Сами юристы двойственно отвечают. Здесь сложный момент, если идёт арест имущества и дольщики переходят в статус пострадавших, то государство уже не помогает по 214 закону, своим имуществом отвечает только застройщик, то есть происходит переход из гражданско-правовых отношений в уголовные. Может, это делается намеренно со стороны государственных органов, но они нас на это толкают. Чтобы спихнуть проблему и не решать», — считает Наталья Линкевич.

Отметим, 19 июля 2017 года в правительстве Московской области прошла совместная встреча заместителя председателя правительства Московской области Максима Фомина, главы города Котельники Ирины Польниковой, представителя от застройщика и инициативной группы дольщиков. На встрече была определена несостоятельность застройщика в части возможности завершения строительства домов, а также необходимость завершения строительства другим застройщиком-инвестором. Кроме того, были запланированы появление дорожной карты к 1 августа и «первые шаги в решении проблемы» к 15 августа. Тем не менее, дорожной карты нет до сих пор, также как и доступа к актуальной информации по ходу переговоров с инвесторами и подписанию инвестиционного договора.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, дольщики многоквартирных домов от застройщиков ООО «Стройфит» и ООО «Солидстройгрупп» вложили деньги в квартиры по адресам: Московская область, город Котельники, микрорайон Белая Дача, XI квартал, корп. 7А, 6А и I квартал 17А. Это 1266 семей и 3500 пострадавших. В августе 2017 года дольщики уже обращались к президенту России, однако стройка до сих пор заморожена. Официальная причина затягивания — «отсутствие финансовых средств на строительство», хотя девелоперы получили от жителей более 7 млрд рублей и продали 97% квартир ещё в 2012 — 2013 годах.

Исходя из официальных ответов Министерства строительного комплекса МО, объём работ по дому 7А с августа 2016 года по май 2017 года составил 0,37% от заявленного, а по дому 6А — 0,25%. Корпус 17А с пристроенной поликлиникой, средства на строительство которого по предварительным ДДУ привлекались ещё в 2008 году, за четыре года действия разрешения на строительство не вышел даже на уровень первого этажа.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству три года на то, чтобы полностью убрать систему долевого строительства жилья и утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования.

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