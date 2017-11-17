Ярославль, 17 ноября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Волонтеры Ярославского завода дизельной аппаратуры навестили своих новых соседей — питомцев приюта «Ковчег» и договорились о сотрудничестве и дружбе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сотрудники ЯЗДА познакомились с четвероногими обитателями приюта и привезли им подарки.

Сотрудники ЯЗДА приехали с подарками

Приют справил новоселье всего пару месяцев назад. Сделать это пришлось не от хорошей жизни: участок за гипермаркетом «Глобус», где последние годы размещался «Ковчег», вскоре будет застроен домами.

Поэтому договор аренды собственник земли с приютом не продлил.

Ситуация казалась безвыходной, существование «Ковчега» было поставлено под угрозу. Но всем миром проблему с новым участком удалось решить: мэрия Ярославля выделила землю на проспекте Машиностроителей, напротив ЯЗДА.

Переезд проходил очень тяжело, порой у организаторов приюта — а это несколько женщин — просто опускались руки. Ведь на новом участке не было ни воды, ни электричества, ни помещения — голое поле и бор вокруг. Но, как говорится, спасибо и на этом. С огромным трудом всем миром удалось провести электричество, перевезти собак, будки и вольеры.

Обустройство на новом месте дор сих пор не закончено, проблем осталось очень много: нет забора, нет помещения, где могли бы перезимовать короткошерстные собаки и щенки, не всегда хватает средств на закупку кормов — в месяц только на питание всех 160 шариков и бобиков уходит порядка 60 тысяч рублей.

Но сотрудники приюта руки не опускают, тем более что ярославцы, которые за эти годы полюбили приют, помогают ему «держаться на плаву».

Сейчас в приюте проживают 160 собак. Все они пролечены, привиты, стерилизованы. Каждую неделю в «Ковчег» приезжают экскурсии из школ Ярославля. Дети привозят подарки четвероногим друзьям, гуляют с ними, учатся доброте и состраданию.

На днях своих новых четвероногих соседей навестили сотрудники ЯЗДА. Они привезли корм и опилки для обустройства вольеров, а самое главное — познакомились с работниками приюта и его четвероногими обитателями. Последние встретили гостей громким заливистым лаем — об этом тоже зашла речь на встрече. Сейчас, зимой, при закрытых окнах, лай не мешает сотрудникам завода, а вот летом при открытых окнах это становится проблемой.

На ЯЗДА понимают: вновь переносить приют — это значит окончательно его «добить», второго переезда «Ковчег» не переживет, да и ехать собакам некуда. Поэтому сейчас сотрудники приюта и завода пытаются совместными усилиями найти выход из сложившейся ситуации.

«Мы очень надеемся, что в ближайшее время все же начнется возведение закрытого помещения, куда будет переведена часть собак. Тогда их лай будет практически не слышен. Мы не хотим никому мешать, но поймите нас правильно — у нас просто нет средств для того, чтобы все сделать быстро» — рассказывает директор приюта Екатерина Кутузова.

Есть еще один вариант решения проблемы: он мог бы снять ее полностью. Это установка шумоизоляционного экрана. Сотрудники ЯЗДА готовы поучаствовать в процессе его покупки и установки, но полностью всю сумму они тоже «не потянут». В этой связи приют и завод хотят обратиться за помощью к мэрии Ярославля. Возможно, всем миром действительно получится помочь приюту и его обитателям.

Пока же волонтеры с ЯЗДА будут навещать приют, тем более что и до этого они помогали его четвероногим обитателям — например, приезжали гулять с собаками. Теперь же, когда «Ковчег» переехал к заводу, это станет делать еще проще.

Кроме того, на ЯЗДА собирают корм для собак и сделали информационные стенды с фотографиями питомцев «Ковчега» — чтобы сотрудники могли выбрать приглянувшегося бобика и забрать его домой.