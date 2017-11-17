Москва, 17 ноября, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает корректироваться. Стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $61,75 за баррель, сейчас идет технический прирост +0,52%, а с 13 ноября провал составил 2,92%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

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«На техническом графике за последние три дня сформировалась коррекция с коридором от 63 до 62 доллара за баррель. Нефтяные контракты не заключаются по другим ценам, поскольку инвесторы пока не видят новых драйверов роста, но и оснований для серьезного падения также нет», — отметил эксперт.

Статистика по извлечению сланцевой нефти и газа в США показывает, что инвесторы еще не уверены в долгосрочности цен выше 60 долларов за баррель, поэтому планка задана и ограничительную линию переходить никто пока не собирается.

«Оптимизация Московского НПЗ и дефицит топлива в Центральном регионе, а также вывоз части внутренних запасов для продажи на экспорт российский рынок нефти будет держать уровень цен внутри страны с повышающим коэффициентом.

Хотя общее использование в мире зимой падает (в основном, из-за США с его рынком около 50% всего потребления) решение нефтяных экспортеров ограничения добычи и продажи ресурсов оказывает позитивную роль в стоимости черного золота», — пояснил Задоя.

Саудовская Аравия идет на беспрецедентные шаги по открытию своей экономики и попытке урегулирования проблем своего Полуострова, поэтому Китай также может быть спокоен.

«Намечающиеся трудности в норвежской экономике также заставляют их действовать в рамках соглашений, поэтому цены на нефть остаются в повышательном тренде», — считает эксперт.

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