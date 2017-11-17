Краснодар, 17 ноября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. В Краснодаре из-за нелегальных такси городская казана ежегодно недополучает от 1,5 млрд до 3 млрд рублей налогов. Такие цифры на совещании в мэрии кубанской столицы озвучил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Смаглюк, передаёт ИА REGNUM 17 ноября.

Admkrai.krasnodar.ru Такси

На сегодня в столице Кубани зарегистрированы 17 диспетчерских служб и более 3,1 тыс. перевозчиков, имеющих действующие разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. А вот без разрешения в городе таксуют еще как минимум 20 тыс. человек. Об этом говорят результаты проверок. Рабочей группой, в которую вошли сотрудники правоохранительных органов, УФНС России по Краснодарскому краю и администрации города, только в 2017 году проведено более 60 рейдов по выявлению нелегальных такси, составлено свыше 160 протоколов, перемещено на штрафстоянку 60 машин.

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Было отмечено, что основной проблемой в сфере перевозок легковым такси в Краснодаре, как и других городах, являются диспетчерские службы и интернет-сервисы по заказу такси. Они не обеспечивают ни качество обслуживания, ни гарантируют безопасность пассажира, а только лишь принимают заказы, передавая их как официально существующей фирме, так и нелегальному перевозчику.

По словам председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи Владимира Чапеля, необходимо организовать работу так, чтобы жители города и края пользовались только легальными такси с официальными опознавательными знакам.

«Никем не регулируемые нелегальные таксисты, не несущие никакой ответственности — угроза безопасности пассажиров», — отметил Чапель.

Среди мер, которые, по мнению чиновников, помогут улучшить ситуацию, — увеличение количества мест стоянок легковых такси как в центре города, так и в развивающихся микрорайонах, проведение рейдовых мероприятий не только днём, но и в ночное время. Но наибольший эффект, по мнению участников совещания, дадут изъятия автомобилей и наказание за нарушение налогового законодательства. Разрабатывать комплекс мер по улучшению ситуации с нелегальными такси представители контрольно-надзорных органов будут сообща.

Отметим, что проблему нелегальных такси как в Краснодаре в частности, так и в Краснодарском крае в целом чиновники ведут уже давно, однако одни незаконные перевозчики сменяют других и пока особо порядка в этой сфере навести не удалось. Так, в мае 2015 года на официальном сайте мэрии Краснодара сообщалось о создании рабочей группы по пресечению деятельности граждан, незаконно оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. В её состав вошли сотрудники департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, участковые уполномоченные полиции, Государственной инспекции безопасности дорожного движения и Федеральной налоговой службы. За семь месяцев (с октября 2014 года по май 2015 года) этой группой было выявлено свыше 95 фактов осуществления незаконной деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, составлено 98 протоколов об административных правонарушениях. 37 автомобилей отправились на штраф-стоянку.

Тема незаконным перевозок не потеряла своей злободневности и в 2016 году. Тогда в Краснодарском крае было выявлено более 33 тысяч транспортных средств, незаконно осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров, из них 20 тысяч — в краевой столице.