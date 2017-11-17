Вашингтон, 17 ноября, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Учёные из США установили причину, по которой Большое красное пятно Юпитера приобрело свою окраску. Об этом сообщается в журнале Icarus.

Nasa.gov Юпитер

Учёные провели эксперименты на аналогах материи Юпитера в лаборатории и выяснили, что цвет пятна обусловлен взаимодействием соединений аммиака и серы с космическими лучами.

Также в ходе исследований было установлено, что ещё одним компонентом красного цвета является ацетилен, который содержится в верхних слоях атмосферы Юпитера в небольших количествах. По мнению учёных, он придал спектру искусственного аналога Большого пятна более реалистичный вид.

Отмечается, что ацетилен в большом количестве присутствует только внутри пятна. На других участках планеты имеются только соединения серы и аммиака, поэтому они не окрашены в красный цвет.

Учёные также не исключают того, что в пятне могут присутствуют и другие вещества, которые усиливают его цвет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 20 017 года зонд Juno сделал снимки Большого и Малого красного пятна Юпитера.

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