Москва, 17 ноября, 2017, 14:23 — ИА Регнум. За спекуляциями по поводу якобы возможного вмешательства России в ход президентских выборов в Мексике стоят США, заявил 17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Читайте также: МИД: Россия даст ответ на решение Twitter о запрете рекламы RT и Sputnik

Сергей Лавров назвал стремление обвинить Россию в том, что она планирует оказывать свое влияние на исход предстоящих выборов в Мексике спекуляцией и отметил, что СМИ России не занимаются вмешательством во внутренние дела других государств.

«Где источник всех этих веяний, мы знаем, это Соединенные Штаты, которые принимают абсолютно неприемлемые, недопустимые меры в отношении средств массовой информации, прежде всего, против RT», — заявил министр иностранных дел РФ.

Лавров также добавил, что у него эти спекуляции вызывают чувство глубокого сожаления.

Читайте также: Зеркальный ответ США: Госдума одобрила поправки о СМИ-инагентах

«Отвечать мы должны, но будем это делать взвешенно и исключительно зеркально, как сказал президент Путин», — добавил он.

Напомним, 15 ноября законопроект о СМИ — иностранных агентах, как ответную меру на притеснения российских СМИ на Западе, российские парламентарии одобрили во втором чтении.

Теперь российские власти смогут поставить американские пропагандистские ресурсы в то же положение, в котором сейчас оказались российские СМИ в США, отмечают депутаты.