Санкт-Петербург, 18 ноября, 2017, 12:30 — ИА Регнум. 16 ноября на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме в Главном штабе Эрмитажа киностудия «Союзмультфильм» при поддержке Ассоциации анимационного кино России провела дискуссию «Анимационная индустрия в России: пути развития и международная кооперация». Модератором встречи выступила председатель Правления киностудии Юлиана Слащёва, участниками — продюсеры крупных российских студий, деятели анимационной индустрии из разных стран.

Союзмультфильм Выступление

Президент Animation Magazine Джин Торен презентовала свой издание, которое уже несколько десятков лет освещает самые яркие проекты и важные тренды анимации. Она пригласила всех участников встречи к сотрудничеству, ведь журнал для многих игроков рынка уже стал инструментом связи с миром.

Союзмультфильм Выступление

Президент и директор Canada Media Fund Валери Крейтон поделилась успешным опытом по созданию и развитию не только анимационных, но и трансмедийных проектов. Она отметила, что их проекты на 30% финансируются государством, остальные средства поступают от телевидения и других частных источников. Модератор встречи Юлиана Слащёва отметила, что российским студиям важно сделать аналогичный шаг: активнее привлекать частные деньги. Canada Media Fund занимается развитием, финансированием и продвижением разных проектов, с том числе задействует новые мультимедийные формы. Так, по производству игр Канада занимает третье место после США и Японии.

Союзмультфильм Валери Крейтон

Президент Branscome International Кэтрин Брэнском, в отличие от некоторых зарубежных участников мероприятия, часто бывает в России и неплохо знает нашу продукцию. В качестве примера успешного проекта она представила российский альманах «Сказки старого пианино», пересказывающего биографии известных композиторов: сериал продан для показа в Испании и США.

Директор крупнейшей французской медиагруппы LAGARDERE Каролина Кошо рассказала о детских телевизионных каналах. Всего ее компания представляет семнадцать каналов в разных странах, в том числе и России. Контент для каждой территории подбирается с учетом специфики местной аудитории. Так, только во Франции и России с 2011 года в течение двух месяцев (декабря и января) работает канал Деда Мороза для самых маленьких зрителей: дети двух стран так сильно любят новогодние праздники и Деда Мороза, что существование такого канала оправдано. Каролина представила российские мультсериалы, полюившиеся публике разных территорий: «Маша и медведь», «Куми-куми», «Котики, вперед!», «Ми-ми-мишки», «Смешарики» и др. Особым успехом пользуется полнометражный мультфильм «Снежная королева», который за один день набрал аудиторию почти с миллион человек. Каролина отметила большую привязанность медиагруппы к России — как с точки зрения работы над каналом для русской аудитории, так и внимания к российским проектам.

Союзмультфильм Дискуссия

Председателя и директора Cyber Group Studio Пьера Сизмана тоже связывают с Россией особые отношения: потомок русских эмигрантов привел в Россию компанию Дисней. Сейчас он является вице-президентом французской ассоциации производителей анимационных фильмов. Пьер предложил приложить усилия для увеличения совместного производства России и Франции, напомнил о популярных в нашей стране французских сериалах (например, про маленькую зебру «Непоседа Зу»).

Союзмультфильм Пьер Сизман

Юлиана Слащёва пригласила подключиться к дискуссии представителей российских компаний, хорошо известных по всем мире. Их успехи доказывают высокий уровень нашей анимации и готовность работать на равных с самыми крупными зарубежными студиями.

Генеральный директор «0+Медиа» Александр Саблуков представил коллегам выработанную методологию, применяемую в работе с десятком сериалов студии «Паровоз»: «Бумажки», «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг» и др. Сначала проходит премьера новых серий в проекте «Мульт в кино». Сейчас показывают мультсериалы на большом экране 352 кинотеатра в 130 городах, выпущено 60 сборников, которые посмотрело более миллиона зрителей. Затем серии появляются в приложении для мобильных устройств «Мульт» и на телеканалах. Следующий этап продвижения бренда — игры. Отдельное внимание уделяется мероприятиям: «0+Медиа» не только участвует в разных фестивалях, но и проводит свой — «Мультимир». Одним из заключительных этапов становится лицензирование, в результате которой герои сериала появляются на самых разных товарах для детей от йогуртов до школьных тетрадей. Надо сказать, что сериалы изначально создаются для зрителей разных стран: они сразу дублируются на разные языки.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич напомнила об успехах российских сериалов в интернете и популярности интернет-смотрения среди целевой аудитории мультфильмов.

Союзмультфильм Марина Жунич

Генеральный продюсер ГК «Рики» Илья Попов рассказал об опыте сотрудничества с Китаем. В 2011 года сериалу «Смешарики» вышел в эфир в Китае и завоевал любовь зрителей этой страны. Результатом развития сотрудничества стало появление совместного сериала «Панда и Крош», герои которого олицетворяют дружбу Китая и России.

Юлиана Слащёва объявила о новом проекте: сериал про маленькую снежную королеву будет создан «Wizart Animation» совместно со студией «Союзмультфильм». Генеральный продюсер «Wizart Animation» Юрий Москвин, презентовал четвертый полнометражный фильм про Снежную королеву и поделился опытом копродукции с зарубежной страной на примере телесериала «Йоко». Он отметил, что доверие зарубежных партнеров возникло после успеха первого полнометражного мультфильма «Снежная Королева». Так и Россию в целом стали узнавать и признавать за рубежом благодаря успеху «Маши и медведя».

Союзмультфильм Шелли Пейдж

Завершила встречу международный консультант по талантам DreamWorks Animation (USA), Aardman Animation (UK) и HB Wink Animation (China) Шелли Пейдж, которая занимается поиском талантливых режиссеров, сторибордистов (раскадровщиков) и художников. Она отметила, что мало найти одаренного и хорошо обученного специалиста — важно привести его к успеху, помочь реализовать свой проект. Подытоживая дискуссию Юлиана Слащёва отметила, что несмотря на все сложности анимационная индустрия бурно развивается и активно взаимодействует со специалистами и студиями со всего мира. Она сообщила о предстоящем визите зарубежных гостей на студии «Рики» и «Петербург» и пригласила тех из них, кто будет в Москве, в тур по столичным анимационным студиям.