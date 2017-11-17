Петрозаводск, 17 ноября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В Карелии начались работы по строительству нового 14-километрового участка автодороги А-121 «Сортавала». Управление автомобильной дороги «Кола» продолжает тянуть трассу А-121 «Сортавала» по Карелии со стороны границы с Ленинградской областью. Третий этап работ стартовал в Лахденпохском районе республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФКУ Упрдор «Кола» Трасса «Сортавала»

Федеральным дорожникам предстоит построить больше 14 км (со 197 по 215 км) дороги III категории с двумя полосами движения по 3,5 м шириной. Новый участок пройдет мимо поселка Ихала, что увеличит пропускную способность трассы. В целом перед дорожными строителями поставлена задача максимально выпрямить «Сортавалу». Старая дорога имеет многочисленные крутые подъемы и спуски с резкими поворотами: ограниченная видимость грозит многочисленными ДТП.

Кроме того, новый 14-километровый отрезок федеральной трассы снабдят путепроводом над железнодорожной веткой Элисенваара — Яккима. Также заменят мост через реку Ихаланйоки: конструкция длиной 136 м будет обладать повышенной грузоподъемностью.

Благодаря этому комплексу работ автомобильное сообщение между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью, Карелией и Финляндией станет более комфортным и безопасным. А расстояние до границы с Суоми сократится на четыре км. Завершить работы третьего этапа планируется в 2019 году.

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Напомним, федеральная автотрасса А-121 «Сортавала» в новом направлении (в объезд населенных пунктов) строится с 2012 года. Например, месяц назад значительно раньше запланированного срока открыли новый участок от поселка Сосново до поселка Варшко в Ленобласти (с 57-го по км 72-й км). Всего уже возведены 32,5 км новой дороги. Четвертый этап строительства (участок с 215 по 273 км) включает в себя объезд двух карельских городов — Лахденпохья и Сортавала. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.