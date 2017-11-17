Москва, 17 ноября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Совфеде назвали беспрецедентным заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о финансировании террористов США, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сути Эрдоган озвучил то, что в России говорили уже тысячу раз, и не просто говорили, а подтверждали свои слова фактами, отметил Клинцевич.

«Другое дело, что с подобными обвинениями выступил президент союзнической США страны, входящей в НАТО. Это — беспрецедентно, и, бесспорно, не может не ударить по имиджу США», — заявил сенатор, отметив, что страна, называющая себя главным борцом с международным терроризмом, его же и финансирует.

Вместо того чтобы бороться с террористами, Вашингтон дал им «кучу долларов», заявил президент Турции. Также он упрекнул США в «постоянном нарушении» договоренностей.

Минобороны РФ на этой неделе обвинило Соединенные Штаты в имитации борьбы с терроризмом.