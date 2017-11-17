Москва, 17 ноября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении пакет законов, связанный с ведением «черных списков» авиадебоширов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

(сс) Gellinger Cамолет

Наряду с уголовной ответственностью будет предусмотрена возможность по решению компетентных органов составлять «черные списки» совершивших хулиганство на транспорте, в Воздушном кодексе будет указываться, куда направляется информация и как составляются эти списки. В Гражданском кодексе предусматривается отказ в заключении договора воздушной перевозки, то есть авиадебоширу не продадут билет на самолет.

Включение пассажира в «черный список» будет осуществляться на основании вступившего в силу административного наказания за совершение на борту правонарушения, угрожающего безопасной эксплуатации транспортного средства.

Отказать пассажиру в продаже билета будет нельзя, если у него есть документальное подтверждение того, что воздушная перевозка является единственным способом транспортного сообщения, он сопровождает пассажира-инвалида к месту лечения или обратно, направляется на похороны члена семьи или обратно, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В настоящее время Воздушный кодекс предусматривает право перевозчика в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира (и груза) по ряду оснований, но статьи о праве перевозчика отказать в самой продаже билета нет. Компания не может сделать этого даже по отношению к пассажиру, который уже дебоширил на ее рейсах.

Еще одним принятым законом прописывается, что постановление о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящемуся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было данное административное правонарушение.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия») выразил уверенность в том, что «после принятия закона в России будет меньше авиадебоширов», а благодаря «черным спискам» отечественных авиадебоширов «увидит весь мир».