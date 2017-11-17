Ярославль, 17 ноября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Татьяна Москалькова в режиме видеоконференцсвязи провела прием для ярославцев.

Фото Сергея Бабуркина Татьяна Москалькова выслушала ярославцев по видеоконференцсвязи

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

На прием пришли граждане, по обращениям которых ярославский омбудсмен уже проводил проверку и были выявлены нарушения их прав, однако для восстановления справедливости необходимо вмешательство федерального Уполномоченного по правам человека.

Один из поднятых на видеоприеме вопросов — права бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Как известно, в соответствии в законодательством эта категория граждан приравнена к ветеранам Великой Отечественной войны. Но при этом они лишены возможности получить меры социальной поддержки в виде выплаты единовременной денежной суммы на приобретение жилого помещения.

Другие граждане обратились к Татьяне Москальковой с такой проблемой: с 1988 года заявители проживают в административных помещениях бывшего оборонзавода ОАО «132 ЦАРЗ». Помещения признаны непригодными для проживания, более 9 лет в здании отсутствует отопление, горячее водоснабжение. Министерство обороны РФ на основании решения суда обязано обеспечить граждан благоустроенными жилыми помещениями, но оно исковые требования не признает, а вступившее в силу решение суда не исполняет.

На контроль Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации взят и вопрос введения в эксплуатацию малоэтажных многоквартирных жилых домов, построенных с нарушением проектной документации, технических и градостроительных регламентов в поселке Щедрино. Дом сдан, люди в него заехали, но жить там невозможно: в некоторых квартирах с потолка дует холодный воздух, деревянные перекрытия в чердачном помещении не обработаны огнезащитным составом, застройщик не заключил договор водоснабжения и водоотведения жилого дома. И это не единственный случай в Ярославской области.

Все обращения, которые поступили от жителей Ярославской области Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 16 ноября на личном приеме, взяты Татьяной Москальковой на контроль и в работу. Федеральный Уполномоченный заверила заявителей, что предпримет все, от нее зависящее, для конструктивного решения обозначенных проблем и для восстановления прав граждан.