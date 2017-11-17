Волгоград, 17 ноября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В ходе тушения пожара на складе лакокрасочных материалов в Дзержинском районе Волгограда был обнаружен фрагмент тела 34-летней женщины, сообщает 17 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

skeeze Огонь. Пожар

Пожар вспыхнул накануне около 16:00 по местному времени. Огонь распространился на всю площадь складского помещения, где хранились легковоспламеняющиеся материалы, и составил около 300 квадратных метров.

«В ходе тушения представителями МЧС были обнаружены останки погибшей. В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, пожар удалось ликвидировать в 21:11, в результате пожара пострадала еще одна женщина. Причины происшествия устанавливаются.

По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в результате пожара в одном из частных домов в Волгограде погибли два человека.

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