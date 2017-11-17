Москва, 17 ноября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Нефть марки Brent на протяжении всей текущей недели, остановив своё победное шествие на максимумах года, находится в районе $61 — 64, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

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«Бычий оптимизм остудил прогноз Международного энергетического агентства, прогноз спроса на нефть в 2017 году — 97,7 млн баррелей в день. Прогноз роста спроса был понижен на 100 тыс. до 1,5 млн баррелей в день. Прогноз спроса на нефть в 2018 году — 98,9 мл. баррелей в день, а прогноз роста спроса был понижен на 100 тысяч до 1,3 млн баррелей в день», — привел цифры эксперт.

В этой связи нефть легкой североамериканской марки WTI, так же, как и нефть марки Brent перестала расти галопирующими темпами и впала в процесс консолидации и коррекции. Показав в начале ноября уровни в 57 — 58, нефть марки WTI сейчас торгуется на уровнях в 55,0 — 55,5 и ожидает новую порцию данных о росте или падении числа буровых вышек в США от агентства Baker-Hughes.

«Скорее всего, буровая активность на американских сланцевых месторождениях на фоне роста цен на товарно-сырьевом будет постепенно возрастать. Так, по данным агентства Baker-Hughes, за неделю с 3 по 10 ноября количество буровых установок выросло с 898 до 907.

Эти данные на фоне статистических данных о увеличивающихся запасах нефти на восточном побережье США будут оказывать негативное влияние на цены фьючерсных контрактов на товарно-сырьевом рынке. В США многие компании хорошо себя чувствуют и при $50 за баррель, а цены уже месяц как сильно выше, что положительно влияет на рентабельность добычи сырья в США», — пояснил Блинов.

Сейчас может сложиться ситуация, когда при перекупленной нефти происходит увеличение её добычи на сланцевых месторождениях и снижение, по ближайшим прогнозам, спроса на сырьё со стороны мировой экономики. Эти факторы могут способствовать снижению цен на черное золото в кратко и среднесрочной перспективе, не взирая на идущий отопительный сезон.

«В ближайшее время можно ждать коррекции в ценах на сырьё от текущих уровней в $55,35 — 55,55, а может и ниже при сопутствующих данных об увеличении запасов и падении реального спроса на сырьё. В таком случае нефть марки Brent может снизиться до уровня $53,35 от текущих цен в $61,35 — 61,50, что может оказать дополнительное давление на российский рубль и способствовать его ослаблению», — считает эксперт.

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