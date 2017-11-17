Пермь, 17 ноября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Октябрьская революция была светской и атеистической, она обнаруживает очевидные духовные составляющие, заявил кандидат филологических наук Илья Роготнев, выступая 16 ноября на заседании клуба «Суть времени», посвящённом столетней годовщине революции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев Большевик. 1920

Говоря о духовных основах революции, эксперт подчеркнул, что она была поддержана величайшими поэтами и художниками, такими как Александр Блок и Кузьма Петров-Водкин.

«Блок говорил, что стихия большевизма шире стихии марксизма. Под этим он понимал, что русская революция выходит из материалистических берегов марксизма и захватывает мощную волну русской духовности», — сказал Роготнев.

По его словам, русский народ угадал в марксизме присущую ему мечту о справедливости, об отсутствии эксплуатации. Поэтому, когда большевики заговорили о построении нового общества, русский народ воспринял это как осуществление его вековой мечты, которую он может реализовать и нести миру.

Также на клубе выступили члены движения «Суть времени», которые рассказали о мероприятиях, прошедших в Москве с 4 по 7 ноября во время празднования столетия революции. В частности, было рассказано о конференции «Левые альтернативы для Европы», которая была организована клубом «София». Участники конференции — депутаты Европарламента и представители европейских социалистических партий — высказались о ситуации в мире и перспективах современного левого движения.

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Кроме того, докладчиками была представлена информация о конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», на которой подробно были разобраны основные мифы, касающиеся истории революции. Всего членами движения «Суть времени» было представлено около 40 докладов, на основе которых планируется издание «Исторических тетрадей». На сегодняшний день вышел первый номер этого проекта «Горячая точка на Красной площади», который посвящён Мавзолею Ленина.

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Напомним, аналитический клуб общественного движения «Суть времени» собирается для обсуждения острых политических проблем, а также актуальных философских вопросов. Членами клуба являются преподаватели учебных заведений, деятели искусства и культуры, представители общественных организаций.