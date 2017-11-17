Москва, 17 ноября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Рубль оказался под давлением с 13 ноября, и котировки пары USD/RUB 15 ноября с утра подскочили выше 60,25. Но в тот же день началась коррекция, продолжившаяся и 16 ноября. Котировки упали до 59,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сегодня, 17 ноября, с открытия торгов рубль ещё укрепился почти на семь копеек и сейчас торгуется в диапазоне 59,56 — 59,66.

По его мнению, информационный фон вокруг рубля сложился негативный. В СМИ появилось множество комментариев об окончании периода стабильного рубля и росте курса доллара.

Особое внимание многие обратили на преодоление знакового уровня в 60 рублей. Без паники. Ослабление рубля к концу года — ожидаемый сценарий, важно понять до какого уровня.

«Почему рубль оказался под давлением именно сейчас вполне объяснимо. В одно время сошлись несколько негативных для рубля факторов. Минфин РФ объявил о повышении объёма скупки валюты с рынка на 60% на прошлой неделе, мог бы не объявлять, а просто скупать, никто бы не заметил.

Снизился спрос на российские облигации. Второй выпуск подряд размещается не полностью. А ведь до этого книга заявок, как правило, была переполнена. Это плохо, но не критично.

И нефть, достигнувшая на прошлой неделе двухлетних максимумов, предательски снизилась более чем на три доллара, до диапазона $61,05−62,00 за баррель», — пояснил Карякин.

Спрос на ОФЗ Минфин держит под контролем, и небольшое увеличение доходности может восстановить спрос. Это важно для ЦБ РФ и Минфина. Нефтяные котировки практически не отреагировали на небольшое увеличение запасов нефти и нефтепродуктов с США, вышедшие в среду. Новостной фон сегодня для рублёвых пар скудный.

«Наиболее вероятный сценарий для курса рубля на сегодня — консолидация на данном уровне в ожидании новых драйверов роста/снижения. Ожидается, что основная сессия на московской бирже закроется 17 ноября в диапазоне 59,25−59,90 рубля за доллар, и 69,80 — 70,50 рубля за единицу евровалюты», — полагает эксперт.

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