Симферополь, 17 ноября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Включением в законопроект «о реинтеграции Донбасса» пункт о статусе Крыма украинские депутаты хотят вернуть в мировую повестку проблему статуса полуострова и произвести тихую ревизию вопросов урегулирования конфликта с ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, комментируя недавнее решение комитета ВР Украины по вопросам нацбезопасности и обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Нынешние украинские политики опасаются, что под влиянием конфликта на Донбассе в мире забудут о Крыме. Ещё на Нормандской встрече в июне 2014 года стороны договорились, что диалог ведется только по Донбассу, вопрос о Крыме исключен. В Киеве с тех пор постоянно звучат голоса о том, что «Донбасс может психологически съесть Крым». Иначе говоря: пока будут идти переговоры по Донбассу, Запад привыкнет, что Крым — российский. Вписать было нужно, чтобы Запад не забыл», — отметил эксперт.

Вторая, по его словам, причина заключается в попытке произвести тихую ревизию «Нормандского формата».

«Он касается только вопросов урегулирования конфликта на Донбассе. Отсюда и желание украинской элиты осторожно вставить в него формулировки, что существует и проблема Крыма. Ставка делается на эффект привыкания (по логике: «не будет же Россия каждый раз заявлять протест — надоест»). Один, два раза упомянули Крым ‑ и вот уже как-то привычно становится, что в рамках Нормандского формата говорят не только о Донбассе, но и о Крыме. Такова логика украинских политиков», — подчеркнул Алексей Фененко.

Он также заметил, что это, скорее всего, не украинская идея, поскольку ещё летом 2014 года американские эксперты немало писали о том, что было бы неплохо включить в Нормандский формат и Крым.

«Россия говорит, что вопрос о статусе Крыма закрыт. Значит, сначала надо вписать в переговорный формат немного о Крыме. А после этого представить документы так, что Россия все-таки соглашается на какие-то переговоры о Крыме. Думаю, что Киев по совету из Вашингтона как раз ищет «заделы» для создания подобных юридических казусов», — сообщил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова.

Напомним, на днях комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в законопроект «о реинтеграции Донбасса» пункт о статусе Крыма. Согласно заявлению председателя комитета Сергея Пашинского, законопроект был внесён в Раду президентом Украины Петром Порошенко с конкретной целью — вернуть под контроль Киева Донбасс.

«Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац», — отметил Пашинский.

Кроме того, комитет утвердил окончательное название документа: «Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». В данном законопроекте сказано, что украинские власти не признают никаких документов, выданных на территории Донбасса и Крыма, в том числе свидетельства о рождении и смерти.

Если законопроект будет принят Верховной радой, президент получит право использовать Вооруженные силы в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. По сути Порошенко пытается узаконить применение Вооруженных сил Украины в Донбассе без объявления войны. Также в законопроекте сказано, что Россия — «страна-агрессор».

Ожидается, что законопроект будет принят в декабре.

Также отметим, что по информации многочисленных украинских СМИ вся биография нардепа Сергея Пашинского объясняет суть происходящего на Украине в последние четверть века — это многочисленные безнаказанные преступления, которые имели тяжкие последствия для государства.

«Пашинский — личность в самом деле темная. Но интереснее другое. Разработки подобной личности принимаются и используются. И ни одна западная правозащитная организация (про политиков не говорю) об этом не упоминает. Последнее еще раз доказывает, что для стран Запада стратегические интересы выше правозащитной риторики. Для них Украина в ее нынешнем качестве — это гарантия не восстановления СССР ни в каком формате», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

По его мнению, это даже не двойные стандарты, а жесткая стратегическая линия на превращение Украины в опору нового Балто-Черноморского кордона вокруг России. Поэтому личные качества Пашинского Запад интересуют мало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли бандеровцы и их пособники. Жители Крыма не смирились с насильственным захватом власти и провели референдум о самоопределении, по результатам которого полуостров вернулся в состав России. Украина референдум не признает и продолжает считать Крым своей территорией.