Москва, 17 ноября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. США намеренно раздувают конфликтную ситуацию с резолюцией о продлении срока полномочий организации по запрещению химоружия, пытаясь выставить Россию в неприглядном свете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Не вызывает сомнений, что для определения виновных в химатаках необходимо тщательное расследование, неопровержимые факты и глубокий анализ. Всего этого в докладе, представленном комиссией в ООН не было», — отметил парламентарий.

Россия в очередной раз заблокировала американский проект резолюции о продлении расследования химатак в Сирии, потому что доклад носит «непозволительный для такого уровня расследования поверхностный и непрофессиональный характер», указал он.

За все время работы комиссия четыре раза заявляла о виновности официального Дамаска в применении химоружия, не приводя необходимых доказательств и ни разу не побывав в местах применения химоружия. При этом ни разу не было предъявлено материалов о применении химоружия террористами, добавил он.

«В этих обстоятельствах США и его сателлиты по НАТО намеренно стараются затянуть расследование применения химоружия, надеясь дезинформационной кампанией против нашей страны спрятать следы тех, кто реально использовал химическое оружие», — указал Железняк.

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции по Сирии. Постпред США Никки Хейли обвинила Москву в «убийстве» работы миссии по расследованию химатак в арабской республике. Американский дипломат заострила внимание на том, что это уже 10-й случай применения вето Москвой при рассмотрении документов, касающихся конфликта в Сирии. В свою очередь постпред России Василий Небензя назвал американский документ «оторванным от реальности».