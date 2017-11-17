В Госдуме объяснили блокировку резолюции по Сирии
Москва, 17 ноября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. США намеренно раздувают конфликтную ситуацию с резолюцией о продлении срока полномочий организации по запрещению химоружия, пытаясь выставить Россию в неприглядном свете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Не вызывает сомнений, что для определения виновных в химатаках необходимо тщательное расследование, неопровержимые факты и глубокий анализ. Всего этого в докладе, представленном комиссией в ООН не было», — отметил парламентарий.
Россия в очередной раз заблокировала американский проект резолюции о продлении расследования химатак в Сирии, потому что доклад носит «непозволительный для такого уровня расследования поверхностный и непрофессиональный характер», указал он.
За все время работы комиссия четыре раза заявляла о виновности официального Дамаска в применении химоружия, не приводя необходимых доказательств и ни разу не побывав в местах применения химоружия. При этом ни разу не было предъявлено материалов о применении химоружия террористами, добавил он.
«В этих обстоятельствах США и его сателлиты по НАТО намеренно стараются затянуть расследование применения химоружия, надеясь дезинформационной кампанией против нашей страны спрятать следы тех, кто реально использовал химическое оружие», — указал Железняк.
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН американский проект резолюции по Сирии. Постпред США Никки Хейли обвинила Москву в «убийстве» работы миссии по расследованию химатак в арабской республике. Американский дипломат заострила внимание на том, что это уже 10-й случай применения вето Москвой при рассмотрении документов, касающихся конфликта в Сирии. В свою очередь постпред России Василий Небензя назвал американский документ «оторванным от реальности».