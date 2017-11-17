Салехард, 17 ноября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. На Ямале принят бюджет региона плоть до 2020 года. Доходы и расходы равны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нефтяная скважина

Проект бюджета утверждён депутатами Заксобрания. Консолидированные доходы определены в размере 506 млрд рублей.

На 2018 год доходы заложены в размере 146 млрд рублей. А всего на период до 2020 года доходы ожидаются в размере 448 млрд рублей.

Такого же размера и показатели расходной части. Основными источникам доходов предполагаются налоги на имущество, на прибыль и на доходы физических лиц. А главными налогоплательщиками будут такие компании как «Газпром», «Роснефть», «Новатэк» и «Газпромнефть».

Отметим, бюджет на 2017 год был утверждён с дефицитом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, избежать его планировалось в 2019 году. Но ситуация позволила сверстать бездефицитный бюджет уже в 2018-м. Это связано с реализацией на территории региона стратегических проектов, в частности, «Ямал СПГ» и разработка Новопортовского и Восточно-Мессояхинского месторождений.