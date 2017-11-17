Краснодар, 17 ноября, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В Краснодаре призывная кампания осени-2017 года продвигает не так быстро, как планировалось. На сегодня из 916 человек, которые должны быть по плану призваны на службу в ряды Вооружённых сил (418 из Западного и Прикубанского округов и 498 — из Карасунского и Центрального,) на призывные пункты явились только 305 новобранцев, в том числе — 31 казак. Такая информация была озвучена на совещании в администрации краевого центра 17 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

При этом в столице Кубани число уклонистов остаётся достаточно высоким. По словам заместителя главы города Сергея Васина, в настоящее время в длительном розыске находится более 1 тыс. молодых людей. Это больше половины от всех уклоняющихся от службы новобранцев в Краснодарском крае. Исправлять ситуацию будет специально созданная рабочая группа, которую возглавил заместитель главы города Сергей Лузинов. В неё вошли сотрудники комиссариата и управления МВД РФ по Краснодару.

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7,2 тыс. новобранцев призовут в ряды ВС РФ с Кубани

Как доложил военный комиссар Западного и Прикубанского округов Краснодара Валерий Таран, уже в ближайшее время после уточнения адресов и списков призывников, не получивших повестки, по территории Прикубанского округа пройдут масштабные рейды. Особое внимание будет уделено отработке дачных массивов, садоводческих товариществ и удаленных населенных пунктов.

«До конца осеннего призыва, который стартовал на Кубани 1 октября, остался месяц, поэтому необходимо усилить работу по всем направлениям», — отметил Сергей Васин.

Добавим, что основная масса призывников Краснодара и других муниципальных образований края будут служить в подразделениях войск Южного военного округа. Казаки Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, в частности, будут выполнять долг перед Родиной в 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Новороссийске. Кроме того, краснодарцев традиционно отправят на службу в Президентский полк в Москву.

Ещё одна важная тема, которая была поднята на совещании, — подготовка в столице Кубани водителей категории «С» по военной учебной специальности ВУС-837. Пока в кубанской столице готовить таких специалистов возможности нет из-за отсутствия автодрома в школе ДОСААФ. Будущие призывники вынуждены ездить для подготовки по этой военной профессии в Кореновск.

Как отметил Сергей Васин, вопрос организации и обустройства специального автодрома школы ДОСААФ для подготовки военных водителей категории «С» будет рассмотрен на межведомственном совещании. Когда оно состоится, не уточняется.

Между тем, о создании автодрома ДОСААФ на территории Кубанского аграрного университета речь шла ещё весной 2015 года. Тогда сообщалось, что под нужды специализированного автодрома может быть реконструирован участок земли на территории аграрного вуза, там же предполагалось построить и специальные боксы для содержания учебной техники и прохождения занятий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на военную службу в ряды российской армии из Краснодарского края было призвано 13,2 тыс. молодых людей, в том числе 768 казаков. В Президентский полк попали служить 35 кубанских призывников, а также почти 200 кубанцев пополнили спортивные роты ВС РФ. Отметим, что за последние пять лет в крае на 19% выросло количество призывников, годных по состоянию здоровья к выполнению воинского долга. В 2016 году этот показатель составил в Краснодарском крае 82,4%.