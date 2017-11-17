Москва, 17 ноября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин знает о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин дважды не присутствовал в суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, будучи вызванным повестками. Об этом заявил 17 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Причиной неявки руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в суд для дачи показаний по делу экс-министра финансов РФ Алексея Улюкаева, по данным его пресс-службы, была его командировка.

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Сам глава компании «Роснефть» сообщил 16 ноября журналистам, что явится в суд, как только будут согласованы все необходимые графики.

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Напомним, 15 ноября Игорь Сечин повторно не явился на заседание Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривалось дело о взятке экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Глава «Роснефти» должен был дать показания в качестве свидетеля обвинения. Очередное заседание суда состоится 22 ноября 2017 года.