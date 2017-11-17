Москва, 17 ноября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В России появятся солнечные батареи площадью в 112 квадратных метров для военных и гражданских спутников. Об этом 17 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на компанию «Информационные спутниковые системы имени Решетнёва» (ИСС).

jniittymaa0 Солнечные батареи

Ранее на отечественных космических аппаратах использовались батареи размером не более 88 квадратных метров. Благодаря увеличенным размерам новых панелей, космические аппараты связи будут иметь повышенную мощность вещания.

Отмечается, что усиленное электропитание в первую очередь будет использоваться для телекоммуникационных спутников, которые обеспечивают широкополосный доступа в интернет, а также к спутниковой связи и телевещанию.

Также отмечается, что применение более мощных аппаратов позволит пользователям на Земле облегчить переносные спутниковые терминалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Обнинске российские учёные изготовили уникальные сотопанели для спутника «Канопус-В-ИК».

Читайте также: В Обнинске изготовили уникальные сотопанели для спутника «Канопус-В-ИК»