Москва, 17 ноября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Законопроект о выходе России из ВТО внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы предлагают денонсировать Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г., подписанный в городе Женеве 16 декабря 2011 года.

Парламентарии аргументировали инициативу общими потерями от вступления страны в ВТО, которые в разрезе бюджетной поддержки населения составляют более 871,3 млрд рублей.

Кроме того, эксперты аналитического центра ВТО-информ с учетом межотраслевого и мультипликативного эффекта оценивают потери по добавленной стоимости в целом по экономике страны к 2020 г за восемь лет членства в ВТО в 12—14 трлн рублей, отмечают авторы.

Учитывая вышеизложенные аргументы и колоссальные потери экономики страны, неуклонное снижение уровня жизни населения, можно сделать вывод о том, что вступление в России в ВТО в стратегическом плане было невыгодным, не продуманным до конца решением, указали парламентарии.