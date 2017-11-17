Калининград, 17 ноября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Виртуальную картину сближения астероида Фаэтон с Землей смоделировали астрономы Балтийского федерального университета в Калининграде.

Kantiana.ru Кадр виртуальной модели

Ожидается, что 17 декабря 2017 года небесное тело диаметром до 5 километров пройдёт от нашей планеты на расстоянии 10 млн километров.

«По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков, которые и образовали метеоритный поток, — цитирует портал вуза руководителя астросообщества БФУ им.И.Канта Алексея Байгашова. — В таком случае, сам астероид может являться остатками кометного ядра».

По данным ученых, приближение астероида к Земле, несмотря на то, что расчетное расстояние является по космическим меркам довольно близким, не представляет опасности.