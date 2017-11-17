Душанбе, 17 ноября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Экспорт продукции таджикской промышленности с начала 2017 года составил более 1 млрд долл., что на 35% (258 млн долл.) больше, чем за те же 10 месяцев 2016 года, сообщает сегодня, 16 ноября, ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на данные Агентства по статистике при президенте Таджикистана.

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Рост показателя объясняется увеличением объемов вывоза за пределы страны изделий из камня, гипса и цемента, а также драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, минеральных продуктов, полимерных материалов и готовых пищевых продуктов.

Тем временем импорт товаров снизился на 10,5% (или на 266 млн долларов) и за период с начала текущего года составил более 3,2 млрд долл. Специалисты отметили сокращение ввоза в страну машин и оборудования, недрагоценных металлов, продуктов растительного происхождения, муки и пшеницы.

Внешнеторговый оборот снизился на 2% (то есть 8 млн долл.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,2 млрд долл.

Россия по-прежнему остается основным торговым партнером Таджикистана, однако товарооборот между странами с начала года составил 765 млн долл. — снижение по сравнению с тем же периодом 2016-го составило 18%.

Тем временем по объему взаимной торговли с Таджикистаном России «наступает на пятки» Казахстан — за 10 месяцев 2017 года рост товарооборота составил почти 30% и достиг достиг 673 млн долл.

Кроме того, сохраняется тенденция снижения товарооборота с Китаем — на 40% за январь-октябрь, всего торговля за это время оценивается в 471 млн долл.

Напомним, в 2016 году внешнеторговый оборот Таджикистана составил 3 млрд 929,6 млн долл. При этом почти треть объема товарооборота пришлась на Россию — 1 млрд 33 млн долл., второе место по двусторонней торговле занял Китай (885 млн долл.). Тройку лидеров замкнул Казахстан с взаимной торговлей на 676 млн долл.