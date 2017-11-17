Ярославль, 17 ноября, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В двух из трех частях здания клинической больницы №1 состояние несущих конструкций признано неудовлетворительным, существует угроза обрушения здания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главврач больницы.

Фото МЧС Здание детской больницы

Детская клиническая больница № 1, где при проведении планового осмотра были обнаружены сквозные трещины на торцевых несущих стенах здания, сейчас проходит техническую экспертизу, которая может длится от одного до трех месяцев. Ярославское МЧС попросило помощи своих коллег из Курска, которые исследовали здание диагностическим комплексом «Струна».

Насколько повредилась конструктивная система здания, можно оценить динамико-волновым методом. Также с помощью прибора возможно оценить геометрию здания и даже измерить прочность материалов.

Основа диагностического комплекса «Струна» — уникальные, не имеющие аналогов датчики. Они работают в исключительно широком диапазоне частот — от 0,1 до 150 Гц. Это позволяет комплексу различить колебания зданий любого качества и любой степени износа — как совсем новых, так и аварийный жилой фонд. Чувствительность комплекса исключительно высока. Он позволяет обнаружить даже прислонившегося к стене человека по биению его сердца, не говоря уже о колебаниях самого здания.

«Исследование подтвердило, что по зданию идут колебания. Одна часть здания находится в удовлетворительном состоянии, а в двух частях обнаружили высокий износ и дефекты в несущих конструкциях. Существует угроза обрушения здания. Эту информацию мы передали в проектную организацию, осуществляющую комплексное обследование здания», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный врач клинической больниц № 1 Кирилл Харчиков.

Полученные выводы специалистов носят рекомендательный характер, решение о дальнейшем использовании здания будет принято позже на основании комплекса исследований.