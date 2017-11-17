Чебоксары, 17 ноября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне падения жилищного строительства и снижения цен на жильё растёт востребованность ипотеки. Как сообщили ИА REGNUM в Национальном банке республики, по итогам девяти месяцев число полученных ипотечных кредитов возросло более чем на четверть.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В январе-сентябре 2017 года населению Чувашии банками выдано 9,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 13,4 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Размер ипотечного портфеля региональных заемщиков вырос с начала года на 11% и к 1 октября достиг 48 млрд рублей. Доля ипотеки к концу отчетного периода превысила 54% всей задолженности жителей республики перед банками.

«Поддержанию положительной динамики ипотечного кредитования способствовало снижение стоимости ипотечных кредитов, предоставленных жителям Чувашии. В сентябре 2017 года средневзвешенная процентная ставка по ним, составила 10,8%, что на 1,6 процентных пункта ниже, чем на начало года», — говорят в банке.

Ранее Банк России отмечал, что в РФ доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле возросла 28% (по данным на начало 2014 года) до 42% (данные на середину 2017 года), объясняя это замещением потребительского кредитования ипотечным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жилищное строительство продолжает снижаться. В январе-сентябре 2017 года в республике построено 5967 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 345,8 тыс. кв. метров, что на 10,5% меньше по сравнению с январем-сентябрём 2016 года.

По данным Чувашстата, на первичном рынке в III квартале 2017 года по сравнению со II кварталом стоимость жилья снизилась на 0,5%. Из них на 2,3% подешевели квартиры типового (среднего) качества, элитное жилье — на 1,6%. Стоимость квартир улучшенного качества возросла на 0,6%. В целом по итогам III квартала средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 39 759 рублей. На вторичном рынке жилья за квартал средняя цена снизилась на 1,1% — до 37 390 рублей за 1 кв. метр общей площади. Из них типовые квартиры стоили в среднем 36 289 рублей, улучшенного качества — 39 482 рубля.