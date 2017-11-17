Барнаул, 17 ноября, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Только с начала 2017 года сотрудниками пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю было выявлено более 40 тонн «санкционки». Одну из последних партий — более 40 килограммов фруктов — в регион пытались ввезти всего несколько дней назад, — сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь пограничного Управления ФСБ по Алтайскому краю Михаил Михайлов. Но, несмотря на пристальное внимание правоохранительных и надзорных органов, в Барнауле, к примеру, сыры из Германии и Италии по-прежнему можно найти на полках фешенебельных магазинов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Санкционный сыр в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Санкционный сыр в Барнауле

«Ну, а куда деваться? Спрос есть, зарабатывать-то как-то нужно. Кстати, у нас цена на германский «Бри» еще «божеская» — в центре Барнаула продают гораздо дороже», — поделилась продавец из ТЦ «Европа» N., но о способе попадания запрещенного товара распространяться не стала.

Судя по отсутствию вышеназванных сыров в данных об уничтоженных продуктах, полученных ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, они, скорее всего, ввезены в Барнаул как товары личного пользования.

«По линии фитосанитарного надзора с начала 2017 года были уничтожены установленным способом 22 партии (41,77 тонны): яблоки, грецкий орех, груши, томаты происхождением Польша, США, Голландия, Турция, Италия. По линии ветеринарного надзора — 24 партии (954,37 кг.): мясо птицы США (585 кг), Украины, Венгрии; молочная продукция (сыр) Литвы, Украины», — сообщила помощник руководителя ведомства Светлана Кадрова.

Известно, что чуть больше «санкционки» (23 партии общим весом 1250 кг) было выявлено на Алтае в 2016 году. Это были мясо из США и с Украины; сыр из Польши и Украины и норвежская рыба.

Напомним, камамбер и другие элитные сыры стали заполнять прилавки барнаульских магазинов после того, как экспортеры нашли лазейку в исключении из санкционных товаров безлактозной молочной продукции. Но на коробочке с сыром «Бри», которая встретилась недавно в ТЦ «Европе», есть только страна происхождения продукта — Германия.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сыр «Бри» производства Германии в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сыр производства Германии продают в Барнауле

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов РФ разработало поправки в Уголовный кодекс России, предусматривающие введение ответственности за нарушение запрета на ввоз санкционных товаров в Россию. В частности, предлагается ввести ответственность за ввоз в Россию в крупных размерах запрещенных товаров в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то наказание увеличивается до 12 лет лишения свободы.